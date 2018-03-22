Deniz Badrutt kimdir

Deniz Badrutt intihar mı etti? iddiaları sosyete dünyasına harekete geçirdi. Sosyal medyadan da başsağlığı mesajları yağdı.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un yazısına göre Deniz Badrutt, geçtiğimiz hafta Miami'deki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.
İşte o yazı:
Yıllar önce St. Moritz'deki ünlü Badrutt Palace Hotel'in sahibi Johannes Badrutt ile evlenip İsviçre'ye gelin giden sosyetenin ünlü ismi Deniz Badrutt ile ilgili maalesef üzücü bir haberim var. Türkiye'den Ali Koç, Şebnem Dinçgör, Sahir Erozan, Zeynep Mutlu, Sezai Taşkent, Can Akçay ve Aliye Simavi'nin yakın arkadaşı olduğunu bildiğim, dünya jet-set'inden de pek çok ünlü isim ile dost olan Deniz Badrutt, geçen hafta Miami Lincoln Caddesi'ndeki evinin balkonundan atlayıp intihar etmiş!
CENAZE İŞLERİYLE ALİ KOÇ İLGİLENİYOR
Badrutt çifti, uzun bir süre önce St. Moritz'deki otelleri Badrutt Palace'ı satıp Miami'ye taşınmıştı. Kışı Miami'de, yaz aylarını da St. Tropez'de geçiren çiftin yakın zamana kadar mutlu bir hayatı vardı. Fakat son zamanlarda, 16 yaşında bir oğulları da olan çiftin evliliğinin kötü gittiğini ve hatta eşinin Deniz Hanım'a boşanma davası açtığını duymuştum. Sebebi bu mudur bilmiyorum ama Deniz Hanım, geçen hafta salı günü canına kıymış. Yaşasaydı, pazar günü 51'inci doğum gününü kutlayacak olan Deniz Hanım, İstanbul'da defnedilecek. Yakın arkadaşlarından biri olan Ali Koç, Deniz Hanım'ın cenazesinin Miami'den getirilmesi ve defin işlemleri ile ilgileniyormuş. Allah gani gani rahmet eylesin.
DENİZ BARUTT KİMDİR?
Yıllar önce St. Moritz'deki ünlü Badrutt Palace Hotel'in sahibi Johannes Badrutt ile evlenip İsviçre'ye gelin gitti. Türkiye'den ve dünya jet-set'inden de pek çok ünlü isim ile dost olmuştu. Deniz Barutt 51 yaşında.
Badrutt çifti, uzun bir süre önce St. Moritz'deki otelleri Badrutt Palace'ı satıp Miami'ye taşınmıştı. Kışı Miami'de, yaz aylarını da St. Tropez'de geçiren çiftin yakın zamana kadar mutlu bir hayatı vardı. 16 yaşında bir oğulları da olan çiftin son zamanlarda evliliğinin kötü gittiği ve eşinin Deniz Badrutt'a boşanma davası açtığı iddia edildi.
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