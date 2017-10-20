Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal ilk kez konuştu

Eski CHP Genel Başkanı, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, eşinin sağlık durumuna ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu. Posta gazetesinden Candaş Tolga Işık'a konuşan Olcay Baykal, "Deniz Bey fenalaşınca koruma polisini aramış. Koruma polisi geldiğinde durumun ciddiyetini fark edip hemen ambulans çağırmış. Hastaneye kaldırmışlar" dedi.

"HALA RİSK VARMIŞ, BEKLİYORUZ"

"Doktorlar iyiye gittiğini söylüyorlar ama hâlâ risk varmış. O yüzden bekliyoruz" diyen Olcay Baykal, "Cumhurbaşkanı çok ilgilendi. Başbakan da öyle. İkisi de geldiler. Yakından takip ediyorlar. Her gün iki üç bakan geliyor hastaneye ziyarete, sağ olsunlar" diye konuştu.

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