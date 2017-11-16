Deniz Gezmiş hakkındaki idam kararı online satışta

Pera Mezat Müzayedecilik tarafından Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın kesinleşmiş idam hükmünün ıslak imzalı orijinal evrakı, internetten de online takip edilen müzayedede 5 lira açılış fiyatından satışa sunuldu.
AHMET KAYA'NIN YAPTIĞI CÜZDAN DA SATIŞTA
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ile Ahmet Kaya'nın annesine yaptığı boncuklu cüzdan gibi ilginç objelerin de yer aldığı müzayede, 18 Kasım saat 13.00'te sona eriyor.
AA'nın haberine göre; Pera Mezat Müzayedecilik Genel Koordinatörü Cem Özkan, müzayedenin internet ortamında da takip edilmesi nedeniyle çok fazla eserin satışa sunulmadığını belirtti. Özkan, müzayedede dikkat çeken eserler arasında Atatürk fotoğrafları ile Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın kesinleşen idam hükmünün yer aldığı Hakim Albay Ahmet Tetik ıslak imzalı gerekçeli idam karar evrakı, Ahmet Kaya'nın annesi Zekiye Kaya için cezaevinde yaptığı boncuk işleme cüzdanı olduğunu söyledi.
ESERLERİN AÇILIŞ FİYATI 5 LİRA
Özkan, müzayedede ayrıca, 2 Mayıs 1954 genel seçimini kazanan Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Adnan Menderes'in, birini de TBMM Başkanı Refik Koraltan'a hediye ettiği sınırlı sayıda üretilen altın kaplama tükenmez kalem ile Süleyman Demirel imzalı iki dolma ve tükenmez kalem, porselen fincan ve tabaklar, fotoğraf ve Osmanlıca belgeler ile çeşitli objelerden oluşan eserlerin bulunduğunu bildirdi. Özkan, müzayedeye ekonomik anlamda her kesimden insanın katılması ve kültür hareketliliğinin oluşturulması amacıyla eserlerin açılış fiyatının 5 lira olarak belirlendiğini kaydetti.
Cem Özkan, "Her kesimden vatandaşımız, öğrenci, öğretmen, işçi, memur, sanatçı veya ev hanımı fark etmiyor. Koleksiyona ve eski eserlere meraklı her insanın açık artırmaya katılımlarını sağlamak için fiyatları sabit tuttuk. Mutlaka herkesin alabileceği bir obje çıkacaktır. Önemli olan koleksiyon tutkusunun tüm insanlara ulaştırılması." dedi.
Müzayedenin 18 Kasım'da sona ereceğini İstanbul dışındaki meraklıların da peramezat.com adresli internet sitesi üzerinden mezatı izleyerek katılabileceklerini vurgulayan Özkan, şöyle devam etti:
"Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam hüküm kararlarının yer aldığı belge 5 liradan çıkmıştı. Şu anda 15 bin lira teklif gördü. Adnan Menderes'in hediye ettiği kalem ise 11 bin lira. Müzayedenin bitmesine kısa bir süre var ve eserlere olan ilginin daha da artmasını bekliyoruz."
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