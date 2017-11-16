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Dört saat süren tahlillerin ardından çıkışta soruları yanıtlayan şarkıcı, “Birtakım tahliller yaptırdım. Mide by-pass’ı olacağım. Sıkıntılı ve meşakkatli bir ameliyat olduğu için korkularım var. Tahlillerin sonucuna göre karar vereceğim” diye konuştu.