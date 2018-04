Deniz Seki kimdir? sorusu ünlü sanatçının, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show'a bu akşam konuk olacak olmasıyla gündeme geldi. Deniz Seki son dönemde cezaebvi süreciyle zor günler yaşadı. Haziran 2017'de tahliye olan Deniz Seki eski hayatına devam ediyor. İşte Deniz Seki'nin inişli çıkışlı hayatına dair bilgiler...

DENİZ SEKİ KİMDİR?

Deniz Seki 1 Temmuz 1970'de İstanbul'da dünyaya geldi. İsmini geniş kitlelere 1995 yılındaki ses yarışmasında birinci olmasıyla duyurdu. 1 Temmuz 1970'de İstanbul'da doğan Deniz Seki, ilkokulu Maçka Süheyla Artam İlkokulu'nda, orta ve lise eğitimini de yatılı olarak Çamlıca Kız Lisesi'nde tamamladı. Okulu bitirdikten sonra, TRT İstanbul Televizyonu'ndaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucu oldu.

Jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan aralarında Deniz Seki'nin de bulunduğu 19 sanık hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada Seki, serbest bırakılmış ve hakkında tutuksuz yargılanma kararı çıkarılmıştır.

Uyuşturucu iğrenç bir şey. Uyuşturucu kullanan insanlar, kullanmaya başladıkları andan itibaren kendilerini yok etmeye de başlıyor. Ama çaresizlik seni o kötü yollara sürüklüyor. Sonra aklın başına geliyor ama iş işten geçmiş oluyor.

Ancak bir süre sonra mahkeme tarafınca Seki hakkındaki karar bozulmuş ve Seki hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Mahkeme Seki'nin yakalama kararını tutukluluğa çevirmiştir. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Seki aleyhine mahkemece 18 Şubat 2010 tarihinde "uyuşturucu ticaretine yardım etmek" suçlamasıyla 8 yıl hapsi istenmiştir. Ayrıca davayı yöneten savcı, Seki'nin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan tedavi edilmesine ve denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmesini talep etti. 24 Şubat 2010 tarihinde görülen davanın ardından Seki, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'ne sevk edildi.

Seki, cezaevinde geçirdiği 218 günün ardından 2 Kasım 2010 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

İstanbul 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 6 yıl 3 ay hapis cezası onanan ve dava dosyasını infaz savcılığına gönderilen şarkıcı Deniz Seki hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Deniz Seki, 15 Kasım 2014'te Esenyurt'ta saklandığı evde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından 16. Kasım 2014'te cezaevine gönderildi. 5 Haziran 2017'de tahliye edildi.

DENİZ SEKİ'NİN KARİYERİ

1990'lar: ilk yılları

İlk olarak 1993 yılında Melih Kibar ile tanışan Seki, Kenan Doğulu, İzel, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Ege, Ferda Anıl Yarkın ve Zuhal Olcay gibi sanatçılara vokalistlik yaptı. 1995 yılında, "Pop-Show 95" şarkı yarışmasına katılan sanatçı birinci oldu, 9 Nisan 1997 tarihinde ilk albümü söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan Hiç Kimse Değilim yayınlandı. 2 Aralık 1999 tarihinde, söz ve müziklerinin birçoğu kendisine ait olan Anlattım isimli albümü yayınlandı.

2000'li yıllar

İkinci albüm çalışması olan Anlattım'ın ardından üçüncü albümü Şeffaf, 12 Aralık 2001 tarihinde yayınlandı, bu albümde sırasıyla "Unutursun" ve "Yakamoz" isimli şarkılara klipler çekildi. 70'li yılların popüler şarkılarından oluşan dördüncü albümü ise "Aşkların En Güzeli" 27. Ağustos 2003'te yayınlandı, 25 Mart 2005'te yayınlanan beşinci albümü "Aşk Denizi"ndeki 14 şarkının 13'ünün sözleri ve bestesi yine Deniz Seki'ye aittir. Üç yıl aranın ardından 2008 yılında yayınlanan Sahici albümünde yine çoğunlukla kendi bestelerini seslendirmiş, albümün ilk klibi kardeşi Serdar Seki yönetmenliğinde "Aptal" şarkısına çekilmiştir. Albümle aynı isimli Sahici şarkısına ikinci klip çekilmiş, şarkı birçok Türkçe Top Müzik listesinde liste başı olmuştur. "Şaka Değil" ve "Zirve" parçalarına resimlerinden ve klip görüntülerinden oluşan yeni klip hazırlanmış olsa da sanatçı cezaevinde olduğu için müzik listelerinde yer almamıştır. Ayrıca, Deniz Seki 2006'da yayınlanan Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu filminde "Gonca" rolüyle rol almış ve aynı yıl Lipton markası için kendi yazıp bestelediği "LİptonOHH" parçasını da seslendirmiştir.

Deniz Seki uyuşturucu soruşturmasının ardından yaşadığı kötü günlerin arkasından yüze yakın konser ve program yaptıktan sonra yine birçok şarkının kendisine ait olduğu Sözyaşlarım albümü 2011 yılında yayınlanmış, ayrıca aynı yıl Yavuz Bingöl ile 5 bölümlük bir müzik programı yaptı ve 2012 yılında İzzet Çapa ile bir televizyon programı, müzikal ve bir sinema filmi yapacağını duyurmuştur. Sözyaşlarım albümünün ilk klibi Serdar Seki yönetmenliğinde "Suya Hapsettim" şarkısına çekilmiştir. Şarkı birçok televizyon dizisinde kullanılmıştır. Albümde ikinci şarkı "Aşk Müzikali"'ne yine Serdar Seki yönetmenliğinde Nahide Rüya Adasında çekilmiştir.

Yer aldığı diğer projeler

1995 yılında Ege'nin "Delice Bir Sevda" şarkısına arka vokal yapmış ve klibinde rol almıştır. 1996 Aralık ayında Sibel Alaş'ın Fem albümünde "Bıçak Yarası" şarkısında tek başına ve "Firarım Ben", "Bir Varmış Bir Yokmuş" şarkılarında Cihan Okan, Yıldız Tilbe, Ayça Tekindor ve Uğur Şimşekyay ile birlikte geri vokal yapmış, 1997 yılında Pınar Aylin'in "Güneşten" albümünde yer alan "Adam Olaydın" şarkısına Özkan Uğur, Hürriyet Narin, Toygarhan Atuner ve Faruk Kurukaya ile birlikte vokal yapmıştır. 1998 yılında The Best of Ajda albümünü çıkaran Ajda Pekkan, "Haykıracak Nefesim" adlı parçasında Soner Arıca, Suat Suna, Eda Özülkü, Şebnem Ferah ve Deniz Seki ile birlikte seslendirdi.

2000 yılında Reyhan Karaca 'nın Yaman Olacak isimli şarkısına vokal yapmıştır. 2001 yılında çıkan Tarkan'ın Karma adlı albümünde bulunan "Taş" ve "Sen Başkasın" adlı parçalara Cihan Okan, Özkan Uğur, Berna Keser ve Özlem Tekin ile birlikte vokal yapmış, 2003 yılında çıkan Melih Kibar'ın Yadigar tribute albümünde ise "Her Şey Seninle Güzel" adlı şarkıyla yer almıştır. 15 Aralık 2004 tarihinde Emel Müftüoğlu'nun "Çok Ayıp" adlı albümünde bulunan "Zorlama" adlı parçaya Sezen Aksu ile birlikte vokal yapana sanatçı yine 2005 yılında Cem Karaca'nın "Mutlaka Yavrum" adlı albümünde "Sen de Başını Alıp Gitme" adlı parçayı seslendirmiştir.

12 Mayıs 2006 yılında piyasaya çıkan Ali Kocatepe'nin 41 Kere Maşallah adlı albümünde "Herşey Senin İçin" adlı parçayı seslendirmiş ve aynı yıl Ayla Dikmen için hazırlanan ve çeşitli sanatçıların Ayla Dikmen'in şarkılarını okuduğu albümde Seki, albümle aynı ismi taşıyan "Sensiz Yaşayamam" adlı parçayı seslendirmiştir.

2007 yılında Ayhan Günyıl'ın "Gitti Gideli" parçasına da vokal yapmıştır. Ercan Saatçi'nin Mucize Nağmeler adlı alaturka albümünde "At Kadehi Elinden" adlı parçayı seslendirmiştir. Mucize Nağmeler isimli albümün ilk klibi de bu şarkıya çekilmiştir.

2008 yılında yakın arkadaşı Gülben Ergen'in Aşk Hiç Bitmez albümünde bulunan "Ya Ölümsün Ya Düğün" parçasının sözleri ve müziği Deniz Seki'ye aittir. 2009 yılında Cenk Eren'in Dönüm Noktam adlı albümünde bulunan "Hüda Aşkına" adlı şarkının sözlerini yazmış ve şarkıya vokal yapmıştır. Aynı sene Gülben Ergen'in Uzun Yol Şarkıları adlı albümünde bulunan "Üzgünüm" adlı şarkıya vokal yapmıştır. 2010 yılında, Türk pop müziği sanatçısı Kalipso Kralı lakaplı Metin Ersoy'un kendisi gibi sanatçı oğlu Latin piyanisti Emir Ersoy'un Yaşama Bir Şans Ver adlı ikinci Latin albümü yayımlanmış, bu albümde 10 ünlü sanatçı hafızalarda yer etmiş 10 ünlü şarkıyı Emir Ersoy'un Latin müzik tarzındaki yepyeni düzenlemeleri ile seslendirmişlerdir ve Seki, bu albümde daha önce Aşk Denizi albümünde yer alan "Üzgünüm Aşkım" adlı parçayı seslendirdi.

2013 yılında ise Petek Dinçöz ile düeti olan "Artık Üzülmek İstemiyorum" adlı parçayı seslendirmiştir.

DENİZ SEKİ ALBÜMLERİ

Hiç Kimse Değilim (1997)

Anlattım (1999)

Şeffaf (2001)

Aşkların En Güzeli (2003)

Aşk Denizi (2005)

Sahici (2008)

Sözyaşlarım (2011)

İz (2014)

Liste başarıları

Albüm Single En yüksek Avrupa Sahici "Aptal" 2 — "Sahici" 4 — Sözyaşlarım "Suya Hapsettim" 4 —

DENİZ SEKİ'NİN KAZANDIĞI ÖDÜLLER

Yıl Ödül veren organizasyon Kategori Sonuç 2006 4.MÜ-YAP Müzik Ödülleri Altın Albüm (Aşk Denizi) Kazandı 12.Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Pop Kadın Sanatçı Kazandı MGD 15.Altın Objektif Ödülleri Yılın En İyi Albümü (Aşk Denizi) Kazandı Altın Nota Ödülleri En İyi Müzik ve Yılın Şarkısı (Masal) Kazandı 2012 Karadeniz Vakfı (KarVak) Ödülleri Yılın En İyi Şarkısı (Suya Hapsettim) Kazandı 2013 2.OMÜ Medya Ödülleri En İyi Kadın Şarkıcı Kazandı 2014 İstanbul Fm 20.Altın Ödülleri En İyi Dilek Ödülü Kazandı

