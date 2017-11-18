Deniz Seki: Spor yapacak gücüm yok

HT Magazin’de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı konuyla ilgili, “By-pass yaptıracağım ama biraz çekiniyorum. Çok yoruldum, spor yapacak gücüm yok” diye konuştu.



Kilolarıyla barışık olduğunu belirten sanatçı, Sezen Aksu’nun kendisine, “Adele gibi kadınsın, kilonu kafana takma” dediğini söyledi.

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