Habertürk Gazetesi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu Yunanistan'dan yüklü miktarda uyuşturucunun tekne ile Çeşme-Alaçatı kıyılarına getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü görevlileri ile birlikte ortak operasyon başlatıldı. Hava destekli operasyonda Çeşme Mersin koyunun yakınlarında yaklaşık 10 mil açıkta tespit edilen uyuşturucu yüklü tekne takip edilmeye başlandı. Takip edildiğini fark eden teknedekiler, Çakmak Burun kıyısına doğru kaçmaya başladı. Ancak Sahil Güvenlik botları tarafından yakalandı.

UYUŞTURUCU DOLU ÇANTALARI DENİZE ATTILAR



Tekne içindeki şüpheliler uyuşturucu dolu olan çantaları denize attı. Denize atılan çantalar bulunup karaya çıkarıldı. Bu arada denizdeki operasyon başladığı sırada karada da bir araçtan gözcülük yaptığı belirlenen kişiler gözaltına alındı. Araç, teknede ve denize atılan çantalarda 32 paket halinde toplam ağırlığı 113 kilo 200 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 kişi ile birlikte ruhsatsız tabanca ve gözetlemede kullanılan dürbün ele geçirildi. Sorguları Narkotik Şube Müdürlüğü'nde devam eden şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye gönderilecekleri bildirildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER