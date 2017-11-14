Denizli'de öldürülen işadamının oğluna ve 4 sanığa ömür boyu hapis

Denizli'de, işadamı İsa Mintaş'ın (59) otomobilinde kırmızı ışıkta beklerken öldürülmesiyle ilgili görülen davada, 6 sanıktan, aralarında oğlu Burak Mintaş (27) ve tetikçi olduğu ileri sürülen Kamil Erdem'in de bulunduğu 5'i, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Diğer tutuklu sanık Yusuf Çağın'a ise 14 yıl hapis cezası verildi.
DHA'nın haberine göre, Mermercilik, demir, galeri ve müteahhitlik işleri yapan, 6 çocuk babası, işadamı İsa Mintaş, 22 Kasım 2015 tarihinde, Sümer Mahallesi'nde lüks otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken, yanına yaklaşan motosikletli kişiler tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Olayın ardından polis, soruşturma kapsamında cinayetin işlendiği bölgeye yakın olan işyerlerindeki 500'den fazla güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Soruşturma kapsamında işadamı İsa Mintaş'ı öldürtmeye azmettirmek suçundan oğlu Burak Mintaş ile tetikçi olduğu ileri sürülen Kamil Erdem ve 'cinayete yardım ve yataklık etmek' suçundan Hakan Karaca, Ozan Ethem Puslu, Yusuf Çağın ve Erdem Eroğlu gözaltına alınıp, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Şüpheliler hakkında, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.
MAL VARLIĞINI DERNEKLERE BAĞIŞLAMIŞ
Davanın bugün görülen karar duruşmasında, babasını öldürtmek için birlikte yargılandığı diğer sanıklarla toplam 1 milyon liraya anlaştığı ortaya çıkan Burak Mintaş'ın cinayetin ardından sanıklara paranın bir bölümünü verdiği ancak miras alamadığı için geri kalan parayı ödemediği gerekçesiyle birkaç kez dövüldüğü ileri sürüldü. Mahkeme heyeti, tarafların son kez dinlenmesini ardından kararını açıkladı. Sanıklardan, 'azmettirerek babasını öldürtmek'le suçlanan Burak Mintaş, tetiği çektiği ileri sürülen Kamil Erdem ile yardım ve yataklık ettikleri belirlene Hakan Karaca, Ozan Ethem Puslu ve Erdem Eroğlu, temyiz yolu açık olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık Yusuf Çağın'a ise 14 yıl hapis cezası verildi.
İsa Mintaş'ın öldürülmeden kısa bir süre önce mal varlığının büyük bölümünü avukatı aracılığıyla çeşitli derneklere bağışladığı ortaya çıktı.
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