Denizli’nin Hükümet Konağı hizmete girdi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Hükümet Konağı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla hizmete açıldı. Açılış töreni Gümüşçay Mahallesi’nde düzenlendi.

HT Egeli'de yer alan habere göre, Zeybekci, “Hizmet edilen bu yerler ne kadar güzel olursa milletin o kadar devletine inancı yüksek olur. Denizli’nin böyle bir ihtiyacı varsa mutlaka yapılacaktır. Aynı şekilde Pamukkale ilçemizde de bu şekilde bir bina planlamamız gerekiyor” dedi. Toplam inşaat alanı 8 bin 912 metrekare olan ve bünyesinde 155 kişilik 1 konferans salonu ve yemekhane bulunan toplam 5 kattan oluşan binada Merkezefendi Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Genç- lik ve Spor Müdürlüğü birimleri hizmet verecek.

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