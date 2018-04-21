Karacabey’in Sultaniye, Akhisar, Tophisar ve İsmetpaşa köyünde yaşayan vatandaşlar Karadere için eylem yaptı. Yapılan eyleme köylülerin yanı sıra DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak ve Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ali Uluşahin katıldı.



İHA'nın haberine göre, Sultaniye Muhtarı Derviş Mete, “Sultaniye, Akhisar, Tophisar ve İsmetpaşa köylüleri olarak Karadere’nin dayanılmaz kötü kokusuna karşı sesimizi duyurmak için toplandık. Karadere Manyas gölünden boşalan sularla hayat bulur. Karadere’nin buraya kadar olan kısmını bilhassa iki fabrika kirletilir. Biri maya diğeri mermer üreten bu iki fabrika, Karadere’yi öyle kirletiyor ki, içinde balık yaşayamaz. Kötü kokusundan yanında durulamaz hale geldi. Bizler kirletilen Karadere’nin sularıyla tarlamızı sulamak, pis kokusuna katlanarak köylerimizde yaşamak zorunda bırakılan köylüleriz. Karadere’de yaşanan kirlilik yalnızca bu meselesi konusu değildir. Yıllardır bu dere bu kadar kirli aktığı halde devlet yetkilileri gereken denetimleri yapmadılar. Kirleten fabrikaları bulup cezalandırmadılar. Karadere’nin kirletilmesine göz yumdular. Dayanılmaz duruma gelen bu kirliliğe artık yeter diyoruz. Karadere, eskisi gibi temiz, kokusuz ve duru aksın” iddialarında bulundu.





"TAHLİLE BİLE GEREK YOK HER ŞEY ORTADA"



DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak ise, bir vatandaşın dereye girdiği için 4 ay hastanede yattığını öne sürerek, ”Ciddi bir koku var. Dayanılacak gibi değil. Türkiye’nin derelerinin bu kadar kötü halde olması içler acısı. Burada derede bir kuzu su içerken ölmüş. Bir vatandaşımız dereye girdiği için 4 ay hastanede yatmak zorunda kalmış. Bu sularla çiftçilik yapılıyor. Köylü yalnız bırakılmış. Bir an önce devlet bu duruma el atmalı” dedi.







Derenin dere olmaktan çıktığını söyleyen Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ali Uluşahin ise, “Adeta bataklığa dönüşmüş. Oksijenle yaşayan canlıların bu derede kalmadığını görüyoruz. Burada çok rahatsız edici bir koku var. Burada yaşayanların sağlığından endişe etmekteyim. Tahlile bile gerek yok. Her şey ortada. Buradaki fabrikaları denetlesinler ve Karadere’yi eski haline getirsinler. Aksi halde geç olacak. Burada yaşayan ve Bursa’da yaşayan insanlarımızın sağlığı tehdit altına atılmış olacak” şeklinde konuştu.

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