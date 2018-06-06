HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri, eğitim yolculuklarını mezuniyet defilesiyle tamamladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Kampüs Park’ta gerçekleştirilen mezuniyet defilesine İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş ile konuklar, defile öncesinde Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Mimarlık, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri öğrencilerinin mezuniyet sergilerini inceledi. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, “Bu yıl sergi ve defilemizin konsepti Genaration D’dir.

Bu yıl fakültemizden yaklaşık 200 öğrencimiz mezun oluyor. Bu ay sonunda da Dünya Tasarım Örgütü (World Design Organization) yöneticilerini üniversitemizde konuk edeceğiz” dedi. Öğrencilerin dört yıllık öğrenim hayatları boyunca farklı etkinliklerle bakış açılarının zenginleştiğini kaydeden Bulgun, defilede 21 öğrencinin 80 parçadan oluşan hazır giyim kıyafetlerini podyuma taşıdığını söyledi.

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