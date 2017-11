Derya öğretmenin polis memuru eşi şehit oldu

Adana'da 6,5 ay önce operasyona giderken geçirdiği kazada yaralanan polis memuru Arda Can, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Öğretmen Derya Can, şehit eşinin fotoğrafını öperek son yolculuğuna uğurladı.

İHA'nın habeine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Arda Can (25), 8 Haziran 2017 tarihinde operasyona gitmek üzere motosiklet ile yola çıktı. Can, Alparslan Türkeş-Mavi Bulvar Kavşağı'na geldiği sırada bir otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Can, Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. 2 yıllık polis olan ve 1 çocuk babası Can, yapılan müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE HAYATININ EN BÜYÜK ACISINI YAŞADI

Şehit polis memuru Arda Can için Sabancı Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Tören alanına gelen Can'ın annesi Dilek Kılıç ve babası Serdar Can gözyaşlarına boğuldu. Baba ve anneyi şehidin meslektaşları teskin etti. Şehidin eşi Derya Can da yine polislerin yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Şehidin eşi tören boyunca gözyaşlarına boğuldu.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaptığı konuşmada, polislerin vatandaşların güvenliği ve huzuru için gece gündüz çalıştığını, şehit olan Arda Can'ın da onlardan biri olduğunu belirterek, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

Cuma namazı sonrası Adana Müftüsü Hasan Çınar, cenaze namazını kıldırdı. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı meslektaşlarının omuzlarına alındı. Bu sırada şehidin eşi, göğsündeki şehidin fotoğrafını öperek veda etti. Daha sonra da tabutun arkasından ağlayarak ilerledi. Şehidin naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Kozan ilçesine götürüldü.

Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, siyasi parti il başkanları, belediye başkaları, polis müdürleri ve komutanlar katıldı.