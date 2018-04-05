Dolandırıcılık sistemlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son günlerde gündeme gelen Detay Maxinet nedir? Kullanıcıları mağdur bıraktığı iddia edilen Detay Maxinet kapatıldı mı? İşte Detay Maxinet ile ilgili son gelişmeler...
DETAY MAXİNET'E SUÇ DUYURUSU
35 binden fazla üyeye sahip olduğu tespit edilen sistem için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 3 aylık detaylı inceleme sonrasında bir rapor hazırlandı. Oluşturduğu saadet zinciri ile bugüne kadar 100 milyon liranın üzerinde para topladığı tespit edilen Detay Telekom San. Ve Tic. Limited şirketi hakkında yetkililerin ilerleyen günlerde savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.
MASAK, Detay Maxinet için harekete geçti!
Saadet zinciri benzeri sistemleri şu günlerde gündemden düşmezken Çiftlik Bank benzeri bir sistem olduğu iddia edilen Detay Maxinet için Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) harekete geçti.
Türkiye genelinde 40.000’e yakın üyeden sadece bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabileceklerini vaat eden sistem için MASAK tarafından hazırlanan rapora göre, 26 Mart tarihinde şirketin hesaplarına bloke kondu.
Halihazırda 100 milyon TL’ye yakın bir para toplandığı iddia edilen sistemde toplanın paranın bir bölümü de üyelere dağıtıldı. 590 dolar ve 1534 dolarlık giriş ücretini vererek günün belli saatlerinde sadece size verilen bilgisayarı açık tutarak kazanç elde edildiği söyleniyor. Buna ek olarak sisteme kazandırılan her yeni üye üzerinde de ödeme yapılıyor.
Ortaya çıkan bilgilere göre Detay Telekom San. Ve Tic. Limited Şti ve Detay Maxinet Teknolojileri San. ve Dış Tic. AŞ isimli şirketlerin banka hesaplarına 26 Mart günü bloke konuldu.
Piramit sistemi kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen MASAK’ın yazısına ek olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da BTK’ya internet sitesinin kapatılması için yazı gönderdiği iddia edildi.
DETAY MAXİNET'TEN AÇIKLAMA
Şirketten yapılan açıklamada iddialar yalanlandı. Şirketin yaptığı açıklamada "Kurulduğu günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun bir şekilde çalışmaya devam eden şirketimiz, bugüne kadar faal durumda olan Maxinet projemiz yanında dijital reklam projemiz olan Maxivision ile gücümüze güç katarak yolumuza devam edeceğimizi gururla bildirmek isteriz. " denildi.
DETAY MAXİNET NEDİR?
Bünyesinde 35 bin üyesi bulunduğu tespit edilen sanal saadet zinciri Detay Maxinet, şirketlere SEO hizmeti verdiği ve bilgisayarlarını 1 gün içinde en az 14 saat açık bırakmalarını söyleyerek para kazandırdıkları iddia edildi. Üyelere ise, satın aldığı paketin türüne göre değişiklik gösteren ve binlerce dolara kadar çıkan kazançlar vadettiği iddia edildi.
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