İlk olarak Çiftlik Bank ile ortaya çıkan sanal saadet zincirlerine bir yenisi daha eklendi. Bünyesinde 35 bin üyesi olduğu tespit edilen Detay Maxinet sistemi, şirketlere SEO (arama motoru optimizasonu) hizmeti veriyor ve tüm üyelerine bilgisayar dağıtıyor. Bilgisayarların içindeki yazılım sayesinde ise üyelerine para kazanmayı vadettiği biliniyor. İşte yeni saadet zinciri Detay Maxinet hakkında detaylar...

DETAY MAXİNET NEDİR?

Bünyesinde 35 bin üyesi bulunduğu tespit edilen sanal saadet zinciri Detay Maxinet, şirketlere SEO hizmeti veriyor ve bilgisayarlarını 1 gün içinde en az 14 saat açık bırakmalarını söyleyerek bilgisayar dağıtıyor. Üyelere ise, satın aldığı paketin türüne göre değişiklik gösteren ve binlerce dolara kadar çıkan kazançlar vadediliyor.

DETAY MAXİNET'E SUÇ DUYURUSU

35 binden fazla üyeye sahip olduğu tespit edilen sistem için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 3 aylık detaylı inceleme sonrasında bir rapor hazırlandı. Oluşturduğu saadet zinciri ile bugüne kadar 100 milyon liranın üzerinde para topladığı tespit edilen Detay Telekom San. Ve Tic. Limited şirketi hakkında yetkililerin ilerleyen günlerde savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

Ayrıca, şirkete ait olan internet sitesine erişimin engellenmesi için BTK’ya başvuruda bulunulacak. Tüm iddiaları yalanlayan şirket sahibi ise, tüm faaliyetlerin yasalara uygun bir şekilde yürütüldüğünü iddia ediyor.

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