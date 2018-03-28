Saadet zincirine bir yenisi daha mı ekleniyor? Gündeme bomba gibi düşen bir sistem daha Detay Maxinet. Şirketlere SEO hizmeti verdiği ve tüm üyelerine bir bilgisayar dağıtıp ve içindeki yazılım sayesinde üyelerine para kazanmayı vadettiği iddia ediliyor. İşte ayrıntılar...

DETAY MAXİNET NEDİR?

Detay Maxinet ile bilgisayarlarını bir gün içerisinde minimum 14 saat açık bırakmak şartıyla üyelere, satın alınan pakete göre değişkenlik gösteren ve binlerce dolara ulaşabilen kazançlar vaat ediliyor.

DETAY MAXİNET İÇİN SUÇ DUYURUSU

35 binden fazla üyeye sahip olduğu tespit edilen sistem için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 3 aylık detaylı inceleme sonrasında bir rapor hazırlandı. Oluşturduğu saadet zinciri ile bugüne kadar 100 milyon liranın üzerinde para topladığı tespit edilen Detay Telekom San. Ve Tic. Limited şirketi hakkında yetkililerin ilerleyen günlerde savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

Ayrıca, şirkete ait olan internet sitesine erişimin engellenmesi için BTK’ya başvuruda bulunulacak. Tüm iddiaları yalanlayan şirket sahibi ise, tüm faaliyetlerin yasalara uygun bir şekilde yürütüldüğünü iddia ediyor.

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