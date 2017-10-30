Detroit Pistons, Golden State Warriors'ı deplasmanda yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) Detroit Pistons, son şampiyon Golden State Warriors'ı deplasmanda 115-107 yendi.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Pistons, Oracle Arena'da konuk olduğu Warriors'ı 115-107 mağlup ederek sezonun henüz 7. maçında rakibine evindeki ikinci yenilgisini yaşattı.
Beş galibiyetle Doğu Konferansı'nın zirvesinde bulunan Pistons'ta Avery Bradley 23, Reggie Jackson 22, Tobias Harris ve Ish Smith 16'şar sayı üretti.
Üçüncü mağlubiyetini yaşayan Warriors'ta Klay Thompson 29, Kevin Durant 28, Stephen Curry 27 sayı attı.
CAVALIERS ÜST ÜSTE 3. KEZ YENİLDİ
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da konuk ettiği New York Knicks'e 114-95 mağlup olarak art arda 3. kez kaybetti.
Sezonun 4. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta LeBron James 16 sayı, 10 ribaunt, Kevin Love 22 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı. Cedi Osman karşılaşmada bir dakika 44 saniye süre aldı.
İkinci maçını kazanan Knicks'te Tim Hardaway Jr. 34 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Kristaps Porzingis 32 sayı, 12 ribaunt, Courtney Lee 15 sayı, 10 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 106-117
Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 97-94
Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 111-124
Charlotte Hornets-Orlando Magic: 120-113
Sacramento Kings-Washington Wizards: 83-110
Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 95-114
Golden State Warriors-Detroit Pistons: 107-115
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