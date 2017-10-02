Dev uyuşturucu operasyonunda 150 tutuklama

Adana merkezli 5 ilde 211 adrese, 2 bin 500 polisle, drone, helikopter ve özel harekat destekli yapılan ve 189 kişinin gözaltına alındığı "Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler" adlı uyuşturucu operasyonunda 150 kişi tutuklandı.



İHA'nın haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay önce Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının organizesinde Adana merkezli İstanbul, Mersin, Gaziantep ve Hatay'da 211 adreste "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının varlığını tespit etti. Polis, 5 ilde zanlıları teknik ve fiziki olarak yaklaşık 3 ay takip ettikten sonra operasyon için düğmeye bastı.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği ve 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ tarafından şehit edilen polis kardeşler "Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler" isminin verildiği operasyon, şafak vakti 5 ilde 211 adreste eş zamanlı 27 Eylül günü yapıldı. Operasyonda 189 kişi gözaltına alındı. 2 bin 500 polisin katıldığı dev operasyonda gözaltına alınanlar 3 gün içinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 2'si kadın 45'i çocuk 189 zanlıdan aralarında kadınların da bulunduğu 150 kişi tutuklandı. 39 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.