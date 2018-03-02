MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin Harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Afrin’de Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklali savunulmaktadır. Afrin’de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir. Unutulmamalıdır ki beka için, bayrak için, mukaddes ve mukadderat için şehadet şerbetinden içmeye kalbi vatan sevgisiyle çarpan herkes, hepimiz varız, kuşku yok hazırız." diye konuştu.

Bahçeli, "İnanıyorum ki Afrin sokak sokak, ev ev temizlenecek, teröristlerin nefesi kesilip belleri kırılacaktır." ifadelerini kullandı.

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