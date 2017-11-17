Devlet Bahçeli: MHP kilit parti olacaktır

MHP Genel başkanı Devlet bahçeli, dün partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini topladı; baraj ve ittifak gibi konularda yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğini, izledikleri politikayı, gerekçe ve beklentilerini anlattı. Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; Türkiye’de barajın MHP ve MSP’yi engellemek için getirildiğini ancak 1991’de ittifak ile bunu aştıklarını kaydeden bahçeli, MHP’yi siyasetten tasfiye etmek isteyenlerin oyunlarına karşı MHP’nin barajları yara yara geldiğini söyledi. Son günlerdeki açıklamalarının uyum yasaları çerçevesinde değerlendirmeler olduğunu vurgulayan MHP lideri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun olarak yasaların düzenlenmesi gerektiğini, bu noktada da hükümete destek vermeleri ve bu çalışmayı da birlikte yapmalarının siyasi tutarlılığın bir sonucu olduğunu ifade etti.

"DOĞRU OLMAZ"

Bahçeli, 15 temmuz gecesi hükümete verdikleri destek, arkasından referandum sürecinde verdikleri destek ortadayken, uyum yasalarında AK Parti’den ayrı düşmelerinin doğru olmayacağını belirtti. Baraj ve seçim sisteminin tartışılması gerektiğini, bunun MHP’nin ihtiyacından kaynaklanmadığını kaydeden Bahçeli, “siyasi çizgi tutarlılığının gereği olarak bu konudaki düşüncelerimizi paylaşmamız son derece doğaldır” dedi.

"ÇIKANA KADAR"

MHP lideri, “15 temmuz gecesi saat 22.10’da ‘Hükümetin yanındayız’ dediğimizde samimiydik. bundan sonra da aynı samimiyetle devam edeceğiz” diye konuştu. “AK Parti gitsin de türkiye bölünsün” anlaşıyında olanlar bulunduğunu, MHP’nin hiçbir zaman bu cephede yer almayacağını, beka sorunu yaşanırken böyle bir blok oluşması durumunda bunun karşısında Cumhurbaşkanı ve hükümetin yanında olacağını yineleyen Bahçeli, “Madem bu mutabakatı sürdürdük, bu mücadeleden çıkana kadar hükümetin ve Cumhurbaşkanı’nın yanındayız” ifadesini kullandı.

"İKTİDAR İÇİN"

MHP’nin sokak partisi olmadığını, fikirlerinin iktidar tarafından benimsenir hale geldiğini, fiilen de iktidar olmak için çalışan bir parti olduklarını vurgulayan MHP lideri, “Biz konuştukça herkes bunu konuşacak. Türkiye’nin gündemini belirleyeceğiz. Türkiye’nin politikalarını ve gündemini belirlemeye devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldikten sonra hem sistem hem yasaların buna uyumlu hale getirilmesi gerektiğini anlatan Bahçeli, yönetimde istikrar ilkesi bu sistemle yerine geldiğinde, temsilde adalet açısından barajın değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Ancak bunu, “MHP’nin baraj sorunu var” gibi sunanların her seçim öncesinde benzer oyunlara giriştiğini belirten MHP lideri, yeni sistemde asıl barajın yüzde 50 artı bir olduğunu vurguladı. CHP’nin bundan korktuğunu kaydeden bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yüzde ‘50+1’ baraj olduğuna göre MHP kilit parti olacaktır” diye konuştu.