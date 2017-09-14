Devlet Su İşleri (DSİ), 435 Mühendis, 6 Biyolog, 3 Tekniker ve 74 adet Büro Personeli olmak üzere toplam 518 adet sözleşmeli pozisyona personel alımı gerçekleştirecek. 2016 KPSS ile yapılacak olan Devlet Su İşleri personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular, 29 Eylül-8 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Adaylar başvurularını, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinden yapabilecek. Tercihte bir sınırlama olmayacak ve her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih yapabilecek.

Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacak.

İlan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen aday listesi Devlet Suİşleri'nin resmi internet sitesi üzerinden 20 Ekim 2017 tarihinde ilan edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* T.C. vatandaşı olmak

* Her bir kadro için belirlenen öğrenim şartını taşımak.

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkarısının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan "Kamu haklarından mahrum bulunmamak." ve "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak." şartlarını haiz olmak.

* Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

* Lisans mezunları için, ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

* Ön lisans mezunları için, ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

* Lise ve dengi okul mezunları için, ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

* Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

* Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.