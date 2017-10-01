Devletten yastık altına dövizden fazla getiri

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz haftalarda açıkladığı ve yastık altında bulunduğu tahmin edilen 100 milyar dolarlık altını ekonomiye kazandırmayı amaçlayan Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracında talep toplama işlemleri yarın başlıyor. Ziraat Bankası’ndan dün yapılan açıklamada ihracın sadece Ziraat Bankası şubelerinden yapılacağı belirtilirken, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilecek senetlerin vade ve getiri oranları hakkında da bilgiler verildi. 728 gün vadeli senetlerden yatırımcılar, 6 aylık yüzde 1.2, yıllık ise yüzde 2.4 kupon/kira geliri elde edebilecek.
Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre bu oran, Ziraat Bankası ve diğer büyük bankaların altın mevduat hesaplarına 365-400 gün vadede verilen yüzde 0.80- 1 arasındaki getirilerin oldukça üzerinde bir getiri anlamına geliyor.
Hazine’nin altın tahvili ihracı planını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek açıklamıştı
BANKA HESABINDAN 2 KAT FAZLA GETİRİ
Bir başka ifade ile Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası, bankalarda açılan altın mevduat hesaplarına göre yatırımcılara yaklaşık iki kat fazla getiri vaatediyor. Yine aynı şekilde, Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası getiri oranları, Ziraat Bankası ve büyük bankaların döviz mevduat faizlerinin üzerinde getiri sunuyor. Elbette bazı orta ölçekli bankalarda daha yüksek döviz mevduat oranları var ancak sektör geneline bakıldığında ortalama oran Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası getiri oranının oldukça altında. Bankaların döviz mevduat faiz oranları bir yıllık vadede ortalama 1.9-2.2 seviyelerindeyken, bu oran Euro’da ise ortalama yüzde 1.1-1.30 seviyelerinde.
VERGİLENDİRME YAPILMAYACAK
Öte yandan yapılan açıklamaya göre, söz konusu tahvil ve sertifikalar Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kayden saklanacak ve yatırımcı tarafından izlenebilecek. İhraç edilecek bu senetlerden elde edilecek kazançlar üzerinden ise herhangi bir vergilendirme söz konusu olmayacak. Yatırımcılar, kazançlarını veya istemeleri durumunda senedin vadesinden önce işlemiş geliri ile anaparalarını kısmen veya tamamen Türk Lirası karşılığı olarak alabilecek.
Vadeden önce satılan senetler için fiziki altın teslimatı yapılmayacağı belirtilen açıklamada, ihraç tarihini takip eden ilk 3 ay içerisinde senetlerin Ziraat Bankası’na satılmak istenmesi durumunda yüzde 1.50 iskonto oranı kullanılarak geri alım yapılırken, ihraç tarihini takip eden 3 aylık süre sonrasında ise, iskonto uygulanmayacağı kaydedildi.
FİZİKİ İSTEMEYENİN HESABINA GRAM YATACAK
Yatırımcıların vade sonunda anaparalarını 1 kilogramlık külçe altın veya çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak talep etmeleri durumunda söz konusu taleplerini her bir ihraç için geçerli olan fiziki altın talep etme döneminde Ziraat Bankası’na başvurarak iletmeleri gerektiği belirtilen açıklamada, “Fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların anaparaları vade sonunda, Ziraat Bankası’ndaki hesaplarına gram altın olarak, hesaben yatırılacaktır” denildi. Yatırımcıya fiziki altın teslimatı ise vade tarihinden sonra Ziraat Bankası şubelerinde gerçekleştirilecek.
REŞAT VE HESAPLARDAKİ KAYDİ ALTINLAR DIŞINDA HEPSİ KABUL EDİLECEK
Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada, Hazine Müsteşarlığı’nca 2 Ekim 2017 tarihinden itibaren 4 ayrı ihraç programı çerçevesinde, 81 ilde, 245 ilçede ve aracı tek banka olarak Ziraat Bankası’nın 331 şubesinde yapılacak olan ihraç için, talep toplama döneminde bireysel yatırımcılar tarafından Ziraat Bankası şubelerine getirilecek 22 ve 24 ayar Cumhuriyet ziynet ve sikke altınlar, darphane altınları, külçe altınlar ve 22 ayar bilezik, kolye gibi takıların kabul edilebileceği bildirildi. Açıklamada, üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan herhangi bir altın (takı) ile Reşat altınların kabul edilmeyeceği kaydedildi.
HİÇBİR KAYBA UĞRAMAYACAK
Bankaların altın mevduat hesaplarında bulunan kaydi altınların başvuruya konu olmayacağı belirtilen açıklamada, “Altınlar hiçbir iskontoya tabi tutulmaksızın saflığı oranında bire bir kabul edilecek olup, yatırımcılar hiçbir kayba uğramayacaktır. Başvuru için alt tutar sınırlaması bulunmayan bu uygulamada, teslim edilen altın karşılığında müşterilere hesap cüzdanı verilecektir” denildi.
- mehmet şimşek
- ziraat bankası
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