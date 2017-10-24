DGS ek yerleştirme yapılacak mı

ÖSYM tarafından 23 Temmuz 2017 tarihinde milyonlarca adayın katılımıyla tek oturumda gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından sonuçlar açıklanmış ve tercihler tamamlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava katılan adaylar yerleştirildikleri bölümü görüntülemiş ve kaydını yapmıştı.
Ancak sınava katılan ve tercih aşamasının ardından herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar ÖSYM'den gelecek olan ek yerleştirme açıklamasını bekliyor. Peki DGS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?
Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmek için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı, 23 Temmuz'da yapılmıştı. Sınavın ardından sonuçlar açıklanmış ve tercihler alınmıştı. Tercihlerin alınmasının ardından yerleştirme sonuçları duyurulduktan sonra bazı adaylar herhangi bir programa yerleşemedi.
Yerleşemeyen adaylar merakla ÖSYM'den gelecek olan DGS ek yerleştirme haberini beklemeye başladı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak ilerleyen günlerde DGS ek yerleştirme konusunda bir açıklama yapılması bekleniyor.
ÖSYM'nin DGS kılavuzunda belirttiği ifadelerde, DGS yerleştirme sonuçlarına göre yerleşemeyen adaylar için gerek görüldüğü takdirde ek yerleştirme uygulanacağı belirtildi. Aynı zamanda DGS ek yerleştirme işlemlerinin yükseköğretim kurumlarının ÖSYM'ye boş kontenjan bilgisini ilettikten sonra başlayacağı da bildirildi.
ÖSYM'nin kılavuzunda DGS ek yerleştirme konusunda aşağıdaki ifadelere yer verildi;
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Bu durumunda adaylar, 2017-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.
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