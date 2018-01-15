Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Milyonlarca öğrenci, yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı ile birlikte lisans programlarına geçmek için zorlu sorulara doğru yanıt vermeye çalışacak ve puanlarına göre de lisans programlarına geçiş yapacak. Peki 2018 DGS ne zaman yapılacak? İşte 2018 Dikey Geçiş Sınavı tarihi ve detaylar.

2018 DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde 2018 yılında uygulanacak olan sınavların tarihleri duyuruldu. Yayınlanan sınav takviminde 2018 DGS tarihi de belirtildi. Buna göre, 2018 yılında Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 8 Temmuz 2018 tarihinde tek oturumda yapılacak.

Binlerce adayın katılımıyla yapılacak olan DGS'nin başvuruları ise 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak ve 24 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek. Geç başvuru günü ise 5 Haziran 2018 olarak duyuruldu.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans programlarından mezun olan üniversite öğrencilerinin lisans programlarında eğitim görmesi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan bir sınavdır.

Sınav yurt genelinde tek oturumda gerçekleştirilmektedir.

DGS'NİN KAPSAMI

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

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