DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Milyonlarca adayın katıldığı ve sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerin alındığı DGS için yerleştirme sonuçları erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanan DGS yerleştirme sonuçları ile adaylar yerleştikleri lisans programını görüntüleyebilecekler.
DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ön lisans mezunu adayların lisans programlarına geçişi için uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 23 Temmuz'da yurt genelinde tek oturumda yapılmıştı. Sınavın ardından 6 Eylül'de açıklanan DGS sonuçları ile birlikte adaylar tercihlerini gerçekleştirmiş ve yerleştirme sonuçları için bekleyişe geçmişti.
Bekleyişe son veren ÖSYM, bugün itibarıyla DGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi girerek DGS tercih sonuçlarını görüntüleyebilecekler.
DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
DGS KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2017-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2017-2018 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. Bir öğrencinin, aynı öğretim yılında, birden fazla yükseköğretim kurumunda (açık öğretim programları hariç) kayıtlı öğrenci olarak öğrenimini sürdürmesi mümkün değildir.
ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.
Adaylar, kayıt işlemleri için kazandıkları yükseköğretim kurumuyla irtibat kurarak kayıt tarihlerini ve kayıt için gerekli olan belgeleri öğrenebilir.
DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?
Açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programı kazanamayan adaylar, ek yerleştirme için bekleyişe geçecek. Herhangi bir programı kazanamayan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak olan boş kontenjanları bekleyecek. Aynı zamanda ek tercih işlemleri için tarihler ÖSYM tarafından duyurulacak.
Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.
DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER
|Tercih Yapan Aday Sayısı
|Kontenjan Sayısı
|Yerleşen Aday Sayısı
|Boş Kalan Kontenjan Sayısı
|227.023
|120.200
|116.710
|3.490
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