Cadde'nin haberine göre, filmin kadrosuna yeni isimlerin de dahil olduğunu söyleyen Balçın, oyuncuların kim oldukları konusunda açıklama yapmadı.



Oyuncu, Talat Bulut’un kostüm sorumlusunu taciz ettiği iddialarıyla ilgili ise, “Tacizin her türlüsü yanlış. Kadınlar sessiz kalmamalı. Yaşadıklarını yüksek sesle söylemeli” şeklinde konuştu.

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