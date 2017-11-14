Didem Soydan’dan o iddiaya isyan!

Soydan, bugüne kadar 17 kez New York'a uçtuğunu ve hepsinin de ekonomi biletiyle olduğunu söyledi.

Takvim’in haberine göre, güzel manken "Önceliğim business uçak bileti değil, beni mesleki olarak yukarı taşıyacak işler olmuştur" diyerek kendini savundu.

Didem Soydan