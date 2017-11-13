Dilan Çiçek Deniz: Abartmaya gerek yok

Show TV'nin sevilen dizisi 'Çukur' ilk bölümünden itibaren izleyicinin beğenisini kazandı. Dizideki ateşli öpüşme sahneleri için ilk kez konuşan başrol oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, "Abartılacak bir şey yok." ifadelerinde bulundu.

Posta'nın haberine göre, başrollerini Aras Bulut İynemli ile Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı, Show TV'deki 'Çukur' dizisindeki ateşli öpüşme sahneleri çok dikkat çekmişti. Başrol oyuncusu Dilan Deniz Çiçek bu görüntüler hakkında ilk kez konuştu.

Dilan Çiçek Deniz, "Aklıma mantığıma yatmayan, kalbime hitap etmeyen bir senaryo gelseydi, kabul etmezdim. Zaten Aras Bulut İynemli ile kamera karşısına geçeceğimi duyduğumda çok mutlu oldum. O sahneler abartıldığı kadar büyütülecek bir şey değil" dedi.