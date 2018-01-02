Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman? Geçtiğimiz hafta 100. bölümü ile ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un 101. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Son bölümde Ertuğrul oğlu Gündüz'ü, Ares'in elinden kurtarmış bölümün final sahnesinde Karacahisar Kalesi'ne baskın yapılacağını duyurmuştu. Son bölümün ardından 101. bölüm fragmanı yayınlandı fakat TRT 1'in resmi internet sitesinde yeni bölüm fragmanı bulunmuyor. Bu durumun ardından izleyiciler 'Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman? Diriliş Ertuğrul 101. bölüm bugün yayınlanacak mı? İşte merak edilenler...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Diriliş Ertuğrul izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyor. TRT 1'de yayınlanan başrolünü Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul'un 101. bölümü bugün yayınlanacak mı? İzleyiciler merakla bu sorunun yanıtını arıyor. Geçen hafta yayınlanan son bölümün ardından 101. yeni bölüm fragmanı yayınlanmış ve tarih 3 Ocak olarak belirlenmişti. Fakat TRT 1'in resmi internet sitesinde fragman bulunmuyor. Diriliş Ertuğrul'un resmi internet sitesinden bir açıklama geldi. Buna göre Diriliş Ertuğrul'un 101. yeni bölümü 10 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak.

İşte o açıklama:

"Kanalımızda 4 sezondur kaliteden ödün vermeden yayınlanmakta olduğumuz Diriliş "Ertuğrul", siz izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle karşılık buldu.

Halkımızın her kesimi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dizimizin, alıştığınız kalitesinden ödün vermemek için tüm ekibimiz ile büyük emek vererek çalışmaktayız.

Diriliş "Ertuğrul" yeni bölümüyle 10 Ocak Çarşamba sizlerle olacaktır.

Anlayışınız için teşekkürlerimizi sunarız."

İşte geçen hafta son bölümün ardından paylaşılan fragman;

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karacahisar Kalesi baskınına hazırlanan Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırıldığını öğrenince kale baskınını ertelemiş ve Gündüz’ü geri kurtarmak için harekete geçmişti. Atsız’ın içeriden verdiği istihbaratlar doğrultusunda alplarıyla beraber kaleye kılık değiştirerek sızan Ertuğrul, Gündüz’ü kurtarıp obaya getirmiş ve gazânın başladığını apaçık ilân etmişti. Ertuğrul’un Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için kuracağı yeni plan ne olacak? Kaleye ne gibi hamleler yapacak? Karacahisar Kalesi’nin fethi gerçekleşebilecek mi?

Tekfur Ares, Ertuğrul’un kaledeki askerlerin bir kısmını öldürüp Gündüz’ü kurtarmasından sonra kale kapılarının kapatılmasını emretmiş ve Türklerle savaşın başladığını söylemişti. Ares’in bu açık savaşa dair planları ne olacak? Ertuğrul’un kaleye taarruzunu engellemek için ne yapacak? Ertuğrul’u bu sefer de durdurabilecek mi?

Sancar’a Turgut’u öldürtüp sonra da obayı basarak beyliği almayı planlayan Bahadır Bey, Turgut’un tuzağı bertaraf edip obaya dönmesinden sonra bu planını gerçekleştirememişti. Bey olma hırsından vazgeçmeyen Bahadır Bey’in yeni planı olacak? Obayı basmak için hangi hamleleri yapacak? Tekfur Ares’le işbirliğine yanaşacak mı? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’in planlarını öğrenip bertaraf edebilecekler mi?

Diriliş Ertuğrul ne zaman

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı

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