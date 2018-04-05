Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor! Bu akşam ekrana gelen ve nefes kesen 133. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diriliş Ertuğrul'un önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 114. bölümünde neler yaşanacak? Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Diriliş Ertuğrul 113. son bölüm özeti

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 114. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in babası ve Kayı boyu lideri olan Ertuğrul Bey'in yaşamını ve devlet yönetimini konu edinen Diriliş Ertuğrul dizisinin 114. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Fragmanın birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Fragman yayınlandığında, haberimizden görüntüleyebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 113. SON BÖLÜM ÖZETİ

ASLIHAN HATUN ÖLÜYOR

Sadettin Köpek ve Aslıhan Hatun, karşı karşıya geliyor. Hançeriyle Sadettin Köpek'i yaralayan Aslıhan Hatun, "Bu Ertuğrul Bey'imle obama ettiklerin için. Geber Sadettin. Geber ki cihan temizlensin." diyor. Ancak bu kargaşada Sadettin Köpek, Aslıhan Hatun'a hançeri sokmayı başarıyor. Göğsünden hançerlenen Aslıhan Hatun, yere yığılıyor.

Yere yığılan Aslıhan Hatun, "Gayrı sevdiklerimi benden alamayacaksın, buna izin vermeyeceğim." diyerek bir kere daha Sadettin Köpek'e saldırıyor ancak Sadettin Köpek, diğer eliyle çıkardığı hançerini Aslıhan Hatun'un boğazına saplıyor ve Aslıhan Hatun ölüyor.

"SADETTİN'İN İTİ, ELİ KANLI KATİLİ OLARAK GEBERECEKSİN"

Ertuğrul Bey'in Günalp'e "Koydaki beyler Sadettin'e isyan çıkarmaya kararlıydılar. Lakin, devletin çökeceğini tahmin ettikleri için vazgeçtiler." sözlerini sarf etmesi üzerine Günalp Bey de "Sen de onları durdurmaya çalıştın Ertuğrul Bey öyle mi? Senin yalanlarının ardı arkası gelmeyecek mi? Sonunun geldiğini gördün, kendini sağlama almaya çalışırsın" dedi. Ertuğrul Bey de "Nice masumun canını aldın. Bundan gayrı iki cihanda da bunun bedelini ödeyeceksin. Sadettin'in iti, eli kanlı katili olarak gebereceksin." dedi ve ikili arasında cenk başladı. Kavgada Ertuğrul Bey Günalp'i mağlup etti.

Öte yandan dizide Sadettin Köpek'in rüyası da büyük dikkat çekti. Rüyasında Ertuğrul Bey'i gören Sadettin Köpek, Ertuğrul'un "Gayrı, hesap vaktidir Sadettin. Şükür ki ölümden zerre korkumuz yoktur. Bilesin ki ne ettiklerini yanına koyacağım, ne de bana vurduğun bu zincirler hiddetimden seni koruyacak." sözleriyle karşılaşıyor. Rüyasında Aslıhan Hatun'un ölmeden önceki sözlerini de gören Sadettin Köpek, rüyasında Aslıhan Hatun'un kendisini öldürdüğünü görüyor. Bir çırpıda uykudan "Aslıhan" diyerek uyanan Sadettin Köpek'i yardımcısı "Emir Hazretleri, o hatun öldü. İyi olacaksınız." diye teselli ediyor.

"SELÇUKLU TAHTININ VARİSİ BEN OLACAĞIM!"

Aslıhan Hatun'un yaraladığı Sadettin Köpek, aynalarda Aslıhan Hatun'u görmeye başlıyor. Sadettin Köpek'in sürekli Aslıhan Hatun'u görmesi üzerine "Sen yoksun, sen öldün, seni öldürdüm." diye sayıklıyor. Sadettin Köpek'in aynada gördüğü Aslıhan Hatun ise kendisine "Ne Ertuğrul Bey'im, ne de Turgut seni yaşatmayacak. Ölümün onların elinden olacak. Sen bir hiçsin Sadettin." diyor. Sadettin Köpek ise "Ben Selçuklu Devleti'nin sultanı olacağım, onların leşleri ise kuzgunlara yem olacak." diye yanıt veriyor.

Aslıhan Hatun'un cenazesi obaya geliyor... Cenazeyi gören ahali, büyük yas tutmaya başlıyor. Daha sonrasında da cenaze kaldırılıyor. Obaya gelen Ertuğrul Bey ve Turgut, Aslıhan'ın öldüğünü öğreniyor. Turgut, Aslıhan Hatun'un cansız bedeni üzerinde yas tutuyor ve "Ant olsun ki, o soysuzun sonu, bana verdiğin bu hançerle olacak! Kanın yerde kalmayacak yiğit hatunum." diyor.

ASLIHAN HATUN TOPRAĞA VERİLDİ

Aslıhan Hatun'un toprağa verildiği sahne izleyicileri derinden etkiledi. Cenazede konuşan İbn-ül Arabi, "Ölüm, ölenlere bayramken kalanlara matemdir, kederdir. İmdi acımız derin, kalbimiz mahzundur. Lakin haddinden fazla keder ve kahır Allah'ı gücendirir. Peygamber efendimiz nice ölüm acılarına sabır gösterdi. Alemlere rahmet olarak gönderilen o kutlu nebi, dünyaya yetim olarak geldi. Daha çocuk yaştayken annesini, ona kol kanat geren dedesini ve amcasını kaybetti. Hayat yoldaşı ve sırdaşı Hz. Hatice anamızı kaybetti. En büyük destekçisi olan Hz. Hamza'yı Uhud'da şehit verdi. Yavrularını kendi elleriyle toprağa gömdü. Onun şefkatli kalbi, bu acılar karşısında çok mahzundu. Oğlu İbrahim'in vefatında gözyaşı dökerken ashabtan biri yanına geldi. 'Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah? Ağlamayı bize yasak etmemiş miydin?' diye sordu. Efendimiz, 'Ben ağlamayı değil, bağıra bağıra feryat etmeyi yasakladım. Zira, kalp mahzun olur gözlerden yaşlar dökülür.' buyurdu. O kutlu Peygamber, nice acılara sabır gösterdi. Lakin metanetiyle davasına olan sadakatiyle yolundan asla dönmedi. Verenin de alanın da Allah olduğunu bilerek her türlü acıya göğüs gerdi. İmdi bize düşen Peygamber efendimizden feyiz almak. Onun yaptığı gibi takdir ilahiye boyun eğmek, acımızı yüreğimize gömmektir. Bilesiniz ki, her gecenin ardında bir gün saklıdır. Biz sabır gösterirsek Allah yükümüzü hafifletir, kalbimizi ferahlatır. İmdi siz de hem bir tunç gibi dirayetli hem de gürül gürül akan bir çağlayan gibi coşkun olasınız. Olasınız ki düşman da hain de sizi zayıf düşmüş belleyip üzerinize gelme cürretinde bulunmasın." dedi.

ERTUĞRUL VE ALPLERDEN İNTİKAM YEMİNİ

Aslıhan Hatun'un toprağa verilmesinin ardından Ertuğrul Bey ve Alpler intikam yemini etti. Ertuğrul Bey ve Alpler "Aslıhan Hatun ve tüm mazlumlar için. Gök pusatlarımız hainlerin kanına bulanmadan kınına girmeyecek. Yurdumuzda tek bir hain kalmayana dek, dişe diş kana kan intikam!" diyerek yemin etti.

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