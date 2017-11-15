Diriliş Ertuğrul 95. bölüm fragmanı: Ares, Ertuğrul'u öldürecek mi?

TRT 1 kanalında yayınlanan ve kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez ve Cemal Hünal gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul, 95. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, merakla yeni bölümde neler yaşanacağını araştırıyor. Peki Diriliş Ertuğrul 95. bölümünde neler yaşanacak? İşte Diriliş Ertuğrul 95. bölüm fragmanı ve özeti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 95. BÖLÜM FRAGMANI: ARES, ERTUĞRUL'U ÖLDÜRECEK Mİ?

13. yüzyılın ortalarında Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Bey'in yaşamını ve devlet yönetimini konu edinen Diriliş Ertuğrul dizisi, bu akşam 95. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölüm öncesinde fragmanı izleyen takipçiler, yeni bölümde Ertuğrul Bey'in tuzağa düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. İşte Diriliş Ertuğrul 95. bölüm fragmanı ve özeti;

Köle tüccarı Simko ve eşkıya Mihalis’in arasında kalan Ertuğrul, kölelerle birlikte kaçmayı başarmış ve peşine düşen Mihalis ile adamlarını da yok etmişti. Yeniden köle tüccarı Simko’nun eline düşen Ertuğrul’u kurtarmaya, bu kez Aksakallılar’ın görevlendirdiği Atsız ve yiğitleri yetişmişti. Yaşanan çarpışmada Ertuğrul ve köleler kurtulmuş, Simko ise kaçmıştı. Ertuğrul, Simko’yu yakalayabilecek mi? Atsız’la olan dostlukları nasıl gelişecek? Kurtulan Ertuğrul’un yeni hedefi ne olacak? Kendisine tuzak kuranı öğrenebilecek mi? En önemlisi de, obasına dönebilecek mi?

Bahadır tarafından omzundan hançerlenen Turgut’un tepkisi ne olacak? Çavdarlar ile Kayılar arasındaki ilişkiler bundan sonra nasıl gelişecek? Aslıhan Hatun ile Turgut, olanlar karşısında nasıl tavır gösterecek? Köpek bu gelişmeleri nasıl kullanacak?

Hanlı Pazar’ı satıp göç etmeye karar veren Dündar Bey, pazarın satışı için Aslıhan Hatun’un amcası Bahadır Bey’le anlaşmıştı. Toyda bey seçilir seçilmez pazarı Bahadır Bey’e satacağını söyleyen Dündar Bey amacına ulaşabilecek mi? Toyda kim bey seçilecek? Dündar Bey’in kararlarının ikilik çıkardığı Kayı obasının gidişatı ne olacak?

Simko’nun adamı Anteus’u yakalayıp öldüren Ares, ondan Simko ile Ertuğrul’un mağaraya geleceklerini öğrenmişti. Simko ile Ertuğrul’u mağarada bekleyen Ares, onları öldürebilecek mi? Ertuğrul’un obasına dönmesini engelleyebilecek mi?

94. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Diriliş Ertuğrul'un geçtiğimiz hafta ekrana gelen 94. bölümünde;

Köle tüccarı Simko’nun elinde esir olan Ertuğrul, Pitho ve diğer kölelerle birlik olup Simko’nun elinden kurtulmayı başarmıştır. Bu sırada Ares’in Hanlı Pazara gelen kervanları yağmalaması için görevlendirdiği eşkıya başı Mihalis de tesadüfen Simko ve Ertuğrul arasındaki kovalamacaya şahit olmuş ve durumu Ares’e bildirmiştir. Uzun bir kovalamacadan sonra Simko ve adamları, Ertuğrul ve kölelerin önünü kesmiş, Ertuğrul tam Simko ve adamlarını alt edecekken eşkıya başı Mihalis de adamlarıyla baskın yapmıştır. Şimdi iki düşman arasında sıkışan Ertuğrul ne yapacak? Onları bertaraf edip obasına varabilecek mi?

Diğer taraftan Kayı obası karışmış, Dündar’ın Hanlı Pazar’ı satıp Gündoğdu ve Sungur Tekin’in yanına göçme kararı obada infial yaratmıştı. Bu karara karşı gelen Artuk Bey de Dündar’ın töreye karşı geldiğini, bu durumda beyliğinin meşru sayılamayacağını söyleyip beyliğe aday olmuştu. Bundan sonra Kayı obasında olaylar nasıl gelişecek? Yeniden beylik toyu yapılacak mı? Yoksa Dündar’ın kararına uyulup Hanlı Pazar satılacak ve göç mü edilecek?

Ertuğrul’un yaşadığını öğrenen Ares’in bundan sonraki planı ne olacak? Ertuğrul obaya varmadan öldürebilecek mi? Dündar’ı Hanlı Pazar’ı satması ve göç etmesi için teşvik eden Emir Saadeddin, Hanlı Pazar’ı alması için de Bahadır Bey’e bir sandık altın vermişti. Emir Saadeddin bu emeline ulaşabilecek mi? Bahadır Bey, Hanlı Pazar’ı da satın alıp Çavdar beyliğini ele geçirebilecek mi?

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul 95. bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul son bölüm fragmanı