Diriliş 96. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Diriliş Ertuğrul 96. bölüm fragmanı

Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez ve Cemal Hünal gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisinin 95. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyiciler için yeni bölüm fragmanı hemen yayınlandı. Peki Diriliş Ertuğrul'un 96. bölümünde neler yaşanacak? Yeni bölümde Ertuğrul intikam alacak mı? İşte Diriliş Ertuğrul 96. son bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 96. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Dün akşam nefes kesen 95. bölümüyle ekrana gelen Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı için bekleyişe geçen izleyiciler, büyük merakla "Diriliş Ertuğrul 96. bölüm fragmanı" aramasını internet üzeinde yapmaya başladı. İzleyicilerin bekleyişi sona erdi ve Diriliş 96. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Diriliş Ertuğrul 96. yeni bölüm fragmanı ve detaylar.

Ertuğrul Bey'in obaya dönmesiyle birlikte obada büyük bir sevinç yaşandı. Mutluluk gözyaşlarının döküldüğü final sahnesinde, Ertuğrul Bey ve obası atlarını Çavdarlar obasına doğru sürmeye başladı. Yeni bölümde nelerin yaşanacağını merak eden izleyiciler için yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

İşte Diriliş Ertuğrul 96. bölüm fragmanı;

Yayınlanan fragmanda Ertuğrul Bey'in "Yaşayacak, düşmanlarıma cihanı dar edecek daha vaktim varmış. Ben ölsem de, dava ölmez. Şimdi bu uğurda gaza edeceğiz. Ferman sultanımızdan, şehadet Allah'tandır. Gayrı, bu topraklarda devlet benim!" dediği sahneler dikkat çekti. Öte yandan Hayme Ana'nın "Biz onun umutlarını, hayallerini ezip geçtik." demesi de dikkatlerden kaçmadı. Diriliş Ertuğrul 96. bölümü 22 Kasım Çarşamba günü TRT 1 ekranında olacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 95. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Diriliş Ertuğrul'un dün akşam ekrana gelen 95. bölümünde;

Köle tüccarı Simko ve eşkıya Mihalis’in arasında kalan Ertuğrul, kölelerle birlikte kaçmayı başarmış ve peşine düşen Mihalis ile adamlarını da yok etmişti. Yeniden köle tüccarı Simko’nun eline düşen Ertuğrul’u kurtarmaya, bu kez Aksakallılar’ın görevlendirdiği Atsız ve yiğitleri yetişmişti. Yaşanan çarpışmada Ertuğrul ve köleler kurtulmuş, Simko ise kaçmıştı. Ertuğrul, Simko’yu yakalayabilecek mi? Atsız’la olan dostlukları nasıl gelişecek? Kurtulan Ertuğrul’un yeni hedefi ne olacak? Kendisine tuzak kuranı öğrenebilecek mi? En önemlisi de, obasına dönebilecek mi?

Bahadır tarafından omzundan hançerlenen Turgut’un tepkisi ne olacak? Çavdarlar ile Kayılar arasındaki ilişkiler bundan sonra nasıl gelişecek? Aslıhan Hatun ile Turgut, olanlar karşısında nasıl tavır gösterecek? Köpek bu gelişmeleri nasıl kullanacak?

Hanlı Pazar’ı satıp göç etmeye karar veren Dündar Bey, pazarın satışı için Aslıhan Hatun’un amcası Bahadır Bey’le anlaşmıştı. Toyda bey seçilir seçilmez pazarı Bahadır Bey’e satacağını söyleyen Dündar Bey amacına ulaşabilecek mi? Toyda kim bey seçilecek? Dündar Bey’in kararlarının ikilik çıkardığı Kayı obasının gidişatı ne olacak?

Simko’nun adamı Anteus’u yakalayıp öldüren Ares, ondan Simko ile Ertuğrul’un mağaraya geleceklerini öğrenmişti. Simko ile Ertuğrul’u mağarada bekleyen Ares, onları öldürebilecek mi? Ertuğrul’un obasına dönmesini engelleyebilecek mi?

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul 96. bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul son bölüm fragmanı