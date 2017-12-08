Diriliş Ertuğrul 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Cengiz Coşkun ve Hülya Darcan'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul'da yeni bölüm heyecanı devam ediyor. En son 98. bölüm ile ekranlara gelen dizinin 99. bölüm fragmanı merakla bekleniyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 99. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul'un 99. yeni bölüm fragmanı büyük bir merakla beklenirken, fragman henüz kanal tarafından yayınlanmadı. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte önümüzdeki hafta Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 99. bölüm hakkında ipuçları verilecek.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 98. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey'in adamları Bahadır Bey'i almaya geldi ve otağda büyük bir arbede başladı. Bahadır'ın alplerini etkisiz hale getiren Ertuğrul Bey'in adamları, "Ertuğrul Bey'in huzuruna götüreceğiz sizi Bahadır Bey, zorluk çıkarırsanız gereğini yaparız." dedi. Bahadır Bey ise, "Ben Ertuğrul Bey'in ayağına gitmem, işte çadırım burada. Ne diyecekse gelsin söylesin." dedi.

Ertuğrul Bey'in adamlarının "Bahadır Bey! Ertuğrul Bey'imin buyruğu neyse ona uyacaksınız. Alplerinin önünde yaka paça götürtme kendini." demesi üzerine Bahadır Bey kabul etti ve "Ertuğrul Bey'inizle konuşmaya gideceğim." dedi. Daha sonra Bahadır Bey, Bahadır Bey'in adamları ve Karaca Hatun, Ertuğrul Bey'e götürülmek üzere teslim alındı.

Öte yandan Ertuğrul Bey'e getirilen Bahadır Bey, Ertuğrul ile yüzleşti. Ertuğrul Bey, Bahadır Bey'e şiddetli bir yumruk attı ve ikili arasında bir düello başladı. Ertuğrul Bey, Bahadır Bey'i yere serdi. Ertuğrul Bey, Bahadır'a "Alpamış gizlice Esma'yla obanın dışında buluştu. Sonra da onu öldürdü." dedi."

Bahadır Bey ise cevap olarak "Demek zehri veren Esma'ydı. Ah Esma ah... Bir de bana kadın başına beylik taslarsın." dedi. Ertuğrul Bey ise "Esma hainse, Alpamış da haindir Bahadır Bey. Esma'ya zehirlemesi için Alpamış'a talimatı sen verdin." dedi.

Ertuğrul, Karacahisar Kalesi’nin fetih hazırlıklarına başlamış, Turgut ve Aslıhan’ın düğününün sabahında kaleye saldırmaya karar vermişti. Öte yandan bu izdivaca mani olmak isteyen Emir Saadeddin ise, Aslıhan’ın yardımcısı Esma aracılığıyla Turgut ve Aslıhan’ı zehirletmişti. Düğün büyük bir coşkuyla gerçekleşmiş, Ertuğrul ve alpları düğün biter bitmez Karacahisar Kalesi’ne baskın yapmak için harekete geçecekleri sırada Turgut ve Aslıhan’ın zehirlendiğini öğrenmişlerdi.

Öte yandan 98. bölümün son sahnesinde Ertuğrul Bey zehri veren kişinin Sadettin olduğunu anladı.

Diriliş Ertuğrul

Diriliş 99. bölüm fragmanı

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