Diriliş Ertuğrul son bölümünde, diziden Ertuğrul Postoğlu (Bahadır Bey), Gürbey İleri (Sancar), Aslıhan Güner (Karaca Hatun) ayrılmıştı. Diriliş Ertuğrul'dan 3 karakterin daha ayrılacağı iddiası dizinin izleyicileri arasında boba etkisi yarattı. Yeni bölüm fragmanı diziden 3 isimin daha ayrılacağını haber verdi. İşte Diriliş Ertuğrul'dan ayrılacak isimler:

KARACAHİSAR FETHEDİLİYOR, ARES VEDA EDİYOR

Ertuğrul Bey'in uzun süredir hedefinde olan Karacahisar Kalesi yeni bölümde sonunda fethedilecek. Tekfur Ares'in kellesini alarak dönecek. Böylece Ertuğrul Bey'in bir numaralı düşmanı Ares diziden çıkacak. Ares karakterine can veren Cemal Hünal da diziye veda edecek.

Diriliş Ertuğrul'a veda edecek diğer isim ise 4. sezonda diziye katılan ve Titan karakterini canlandıran Ogün Kaptanoğlu.

Diriliş Ertuğrul'da son olarak Atsız karakteri ile izleyicinin karşısına çıkan Orhan Kılıç da yeni bölümde diziden ayrılacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 103. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul 103 . yeni bölüm fragmanı, Ertuğrul Bey ve alplerinin fetih öncesi namaz kılması ile başlıyor. Alplerine konuşma yapan Ertuğrul Bey, fetih için harekete geçiyor. Kale'nin gizli çıkışında pusu kurmuş bekleyen Atsız Bey, Titan ve askerlerinin kapıyı kapatmaya geldiğini görüyor ve saldırıya geçiyor. Şiddetli bir cenk yaşanıyor. Birçok Bizans askeri ölürken, çok sayıda alp de şehit oluyor. Karacahisar Kalesi'ne gizli dehlizden sızmaya başaran Ertuğrul ve alpleri Kale'de kutlama yapan Ares ve askerlerini gafil avlıyor. Ares, Ertuğrul'u karşısında görünce neye uğradığını şaşırıyor. Ertuğrul ile Ares büyük bir cenke tutuşuyor. Ertuğrul Bey, Ares'in ve askerlerini öldürerek Karacahisar Kalesi'ni fethediyor. Ares'in tahtına kılıcını saplayan Ertuğrul Bey, gazanın gururunu yaşıyor.

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğruldan ayrılacak isimler

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