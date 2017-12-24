mehmet çevik kimdir

İşte Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Çevik hakkında bilgiler...

MEHMET ÇEVİK KİMDİR?

Mehmet Çevik, (d. 1 Aralık 1961, Elbistan), Türk oyuncu ve tiyatrocu.

1986 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünce Türkiye'deki tiyatro çalışmalarını aktarmak üzere Kıbrıs Devlet Tiyatrosuna gönderildi. 1997 yılından bu yana Kocaeli Şehir tiyatrolarında sanatçı olarak görev yapmakta. Sağır Oda'da radikal dinci Zahit ve Menekşe ile Halil'de kötü baba Hasan rolünde başarılı bir performans göstermiştir. TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Diriliş:Ertuğrul isimli dizide Deli Demir karakterini canlandırmıştır.

Filmografi

İstanbul Sokakları - (2016, dizi)

Diriliş:Ertuğrul - (2014-2016, dizi)

Mahmut ile Meryem - (2013,Sinema Filmi)

Şeytan-ı Racim - (2013, Sinema Filmi)

Güzel Çirkin - (2013, dizi)

Böyle Bitmesin - (2012, dizi)

İffet (2011, dizi)

Hanımın Çiftliği (2009, dizi)

Aynadaki Düşman - (2009, dizi)

Menekşe ile Halil - (2007-2008, dizi)

Sağır Oda - (2006-2007, dizi)

Kırık Kanatlar - (2005, dizi)

Mühürlü Güller - (2003, dizi)

Kasabanın İncisi - (2003, dizi)

Kurtuluş - (1996, dizi)

Peri Kızı - (1991, dizi)

Tembel Ahmet - (1990, dizi)

Üçüncü Gözle - yardımcı yönetmen olarak (1991)

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