Kaza, saat 15.30 sıralarında Isparta- Eğirdir karayolunda meydana geldi. Cem Eşber Baltacı yönetimindeki motosiklet aynı yönde seyreden ve yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna giriş yapmaya çalışan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Cem Eşber Baltacı, ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri ağır yaralı Cem Eşber Baltacı´ya müdahale etti ancak kurtaramadı. Kaza sırasında Baltacı'nın başında kaskının bulunduğu belirtildi. Baltacı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konulurken, otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

DENİZLİ'DE GÖREV YAPIYORDU

Kazada yaşamını yitiren Cem Eşber Baltacı'nın Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde klinik doktoru olarak görev yaptığı ve motosikletiyle hafta sonu tura çıktığı öğrenildi. Kazadan önce Burdur´daki 'Lisinia Doğa' proje alanını ve Ağlasun ilçesi yakınlarındaki Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret eden Cem Eşber Baltacı'nın buralarda çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştığı görüldü.

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