Dış kaynaktan muvazzaf subay alımı sonuçları!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz dönemlerde başvurusu alınan dış kaynaktan muvazzaf subay alımı mülakat aşamasından sonra sonuçlar bekleniyor.

MSB DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY ALIMI SONUÇLARI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2017 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay temini kapsamında yapılan seçimlerden sonra sonuçlar henüz belli olmadı. Resmi bir açıklamada gelmedi. Kimi adaylar durumu BİMER aracılığı ile başvurarak bildirdi. Bakanlıktan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ NASIL OLDU?

Birinci gün; Kayıt-Kabul, Fiziki Kontrol, Fiziki Yeterlilik Testi, Kişilik Değerlendirme Testi yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

İkinci gün; Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri (Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Deniz Piyade başvurusu olan adaylar hariç) yapılacaktır.

Üçüncü gün; KHO Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde, Beden Eğitimi Öğretmenliği başvurusu olan adayların yüzme ve spor testi ile Deniz Piyade başvurusu olan adayların yüzme testi ve hastane sevk işlemleri yapılacaktır. Adayların spor testi için spor kıyafeti ve yüzme testi için yanlarında mayo, terlik, bone ve havlu getirmeleri gerekmektedir. Yüzme sınavları 12-20 Ekim 2017 tarihleri arasında planlanmıştır.

Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile Sınav Çağrı Belgesinin çıktısını yanlarında getireceklerdir.

“Askerliğe elverişli değildir” raporu olan adayların seçim aşaması sınavlarına gelirken raporlarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir. Sınava gelirken cep telefonu getirilmeyecektir.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında sınav ve mülakat süresince adaylara yemek ve su ikramında bulunulacaktır.

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