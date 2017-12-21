Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Yemen'in öncülüğünü yaptığı BM Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasının ardından Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.
Çavuşoğlu, oylama sonucundan büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Bugün Genel Kurul, ABD'nin Kudüs kararını net bir şekilde reddetti. Genel Kurul'da Filistin'le ve Kudüs'ün statüsüyle ilgili bir dayanışma ortaya kondu. Biz bu dayanışmadan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.
"KUDÜS'ÜN FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ OLMASI İÇİN DAHA ÇOK ÇABA SARF EDECEĞİZ"
Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin konusuna sahip çıkmaya devam edeceğini dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bundan sonra 1967 sınırlarıyla Filistin devleti ve Doğu Kudüs'ün de Filistin'in başkenti olarak kabul edilmesi konusunda daha çok çaba sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.
ABD'nin Kudüs kararının ardından BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamaya da değinen Bakan Çavuşoğlu, konseydeki bir daimi üyenin vetosuyla o günkü tasarının reddedildiğini hatırlattı.
"BU BİR ZAFERDİR"
Daha sonra kısa bir açıklama yapan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de oylama sonucunu “zafer” şeklinde tanımladı. Maliki, “Bu bir zaferdir. Bugün Kudüs konusunda yeni bir sayfa açıyoruz.” dedi.
Oylamanın ABD ve İsrail tehditlerine rağmen yapıldığına dikkat çeken Maliki, konuşmasında, “Tehditler bir şeyi değiştirmedi. Kudüs Filistin'in başkentidir ve bu gelecekte de böyle olacak. Tehditler umurumuzda değil. Oylama öncesinde tehdit ettiler ama oylama sonucu kanıttır.” değerlendirmesinde bulundu.
BM Genel Kurulu'nda Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın Kudüs kararını eleştiren Kudüs'ün statüsüne ilişkin “İsrail’in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri” başlıklı karar tasarısı, ABD'nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.
BM Güvenlik Konseyi’nden 1967’den 2016’ya kadar geçmiş 10 karar’a atıf yapan tasarıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesi ve ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşınmasına ilişkin kararına atıfta bulunarak “Kudüs’ün statüsüne ilişkin son kararlara yönelik derin teessüfte” bulunulmuştu.
Tasarıda BMGK kararlarına da atıf yapılarak, Kudüs’ün “ruhani, dini ve kültürel boyutlarının” korunması gerektiği ifade edilirken, Kudüs’ün statüsünün BM kararları çerçevesinde müzakerelerle çözülecek en son konu olduğu vurgulanmıştı.
KUDÜS'TEKİ YARIM ASIRLIK İŞGAL
Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı. BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.
İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.
TRUMP'IN AÇIKLAMASI TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada "Kudüs'ü tek taraflı olarak İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini" ilan etmiş ve Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçiliğinin Kudüs'e taşıması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı. Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etmişti.
18 Aralık'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin Kudüs kararını geçersiz kılma yaklaşımıyla Mısır'ın gündeme getirdiği tasarı, ABD'nin vetosuna karşın kalan 14 üyenin de desteğini almış ve ABD Kudüs konusunda BM'de yalnız kalmıştı.
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