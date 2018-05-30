Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Financial Times'a konuştu: YPG, Menbiç'ten çekilecek

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'nin Menbiç'ten çekileceğini, bunun için ABD ile anlaştıklarını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert ise Türkiye ile Menbiç konusunda henüz herhangi bir anlaşmaya varılmadığını açıklamıştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Ankara'daki ofisinde Financial Times'a verdiği mülakatta, YPG çekildikten sonra Menbiç'i kimin yöneteceğine ABD ile beraber karar vereceklerini vurguladı.
Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinin bozulması ile ilgili olarak, "Biz hiçbir ülkeyle, hiçbir uluslararası organizasyonla kötü ilişkilerimizin olmasını tercih etmedik. Zaman zaman bazı ülkelerle sorunlarımız oluyor ancak bu çok sayıda ülkenin başına geliyor" dedi.
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dünya sahnesinde daha büyük bir güvene sahip olarak yerinin değiştiğini söyledi ve ekledi:
"Sesinizi yükselttiğinizde çoğu Avrupalı arkadaş bunu sevmiyor çünkü buna alışkın değiller. Ders vermeyi seviyorlar ancak başka birinin ders vermesini sevmiyorlar."
Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasının Batı'dan kopuş anlamına gelmediğini de belirten Çavuşoğlu, "Avrupa ile ilişkilerimize hiçbir şeyi alternatif olarak görmüyoruz çünkü biz de bu kıtanın bir parçasıyız" ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu ile özel bir mülakat yapan Financial Times gazetesi ise Türk dış politikasının son yıllarda zorlu geçtiğini aktardı.
Gazete, "komşularla sıfır sorun" prensbinin benimseyen Türkiye'nin hem bölgedeki komşuları hem de Körfez ülkeleriyle arasının bozulduğunu anlattı.
Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi ülkelere de arasının iyi olmadığı belirtilen haberde, Ankara'nın Suriye'de savaşa daha çok çekildiği aktarıldı.
Türkiye ve ABD arasında gerilen ilişkilerin büyük kaygı uyandırdığını belirten gazete, Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile 4 Haziran'da görüşeceğini de hatırlattı.
Ankara'nın Almanya ve Hollanda ile yaşadığı gerginliğe de değinilen haberde Çavuşoğlu'nun Avrupa'yı "Evimiz" olarak tanımladığı aktarıldı.
Financial Times'taki haber ise Çavuşoğlu'nun Ankara'nın daha iyi ilişkiler istediğine dair sözleriyle noktalanıyor:
"İyi ilişkilerimizin olmasını istiyoruz, tüm taraflarla çok daha iyisini."
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