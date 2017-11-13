Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye kongrelerine herhangi bir terörist grup davet edilmemeli

Rusya’nın Soçi kentinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de politik çözüme ilişkin düzenlenecek bir kongreyle ilgili Rusya’nın Astana görüşmelerinde bir teklifte bulunduğunu belirtti.



AA'nın haberine göre; Türkiye, İran ve Rusya arasında bu konunun değerlendirildiğini anlatan Çavuşoğlu, "Suriye’ye ilişkin düzenlenecek kongrelere prensipte bir itirazımız bulunmuyor ancak bu kongrelerin niteliği önemlidir. Kongreye herhangi bir terörist grubun davet edilmemesi gerekir." diye konuştu.

"SURİYE’DEKİ GERÇEK MUHALEFETİN İÇERİSİNDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YER ALMAMALI"

PKK/PYD’nin terör örgütü olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"PYD, YPG ve PKK arasında bir farkın olmadığını Rakka operasyonunda gördük. Öcalan posterleriyle pozlar verdiler. Suriye’deki gerçek muhalefetin içerisinde terör örgütünün yer almaması gerekir. PKK/PYD, Kürtlerin tümünü temsil etmiyor, sadece ideoloji sahibi bir azınlık. Başka Kürt gruplar var ve biz bu listeyi Rusya ile paylaştık. YPG, 500 bin Suriyeli Kürdü evini ve köyünü terk etmek zorunda bıraktı. Bu nedenle bu grubun terör örgütü olduğundan şüphe yok. Bu örgütleri yerde de kimlerin kullandığı biliniyor."





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu