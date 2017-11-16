Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: FETÖ üyelerine 'Schengen bölgesinden çıkmayın' talimatı verildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütleri DEAŞ ile PYD/YPG arasındaki anlaşmaya ilişkin, "ABD başta olmak üzere koalisyonun içindeki bazı ülkeler de bunu inkar edemediler. Dolayısıyla terör örgütleri işine geldiği zaman iş birliği yapıyorlar, işine geldiği zaman çatışıyor ya da çatışıyor görünüyorlar. Terör örgütleriyle iş birliği yapmanın ne kadar riskli olduğunu anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumunda, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimci ve insani bir dış politika yürüttüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, önceliklerden bazılarının yurt dışında bölgesel işbirlikleri, özellikle Suriye'de barışın sağlanması, yurt dışındaki vatandaşlar, ekonomik iş birliği, uluslararası kurumlarla iş birliği ve özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışında FETÖ ile mücadele olduğunu belirtti.

FETÖ'nün birçok uluslararası kuruluşta terör örgütü ilan edildiğini ve bazılarından da çıkarıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, terör örgütünün karalama kampanyalanın önünü kesmek için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

ÇALIŞMALARIMIZIN SONUCUNDA "FETÖ ÜYELERİNE SCHENGEN BÖLGESİNDEN ÇIKMAYIN" TALİMATI VERİLDİ

Birçok FETÖ üyesinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını anlatan Çavuşoğlu, "Bu çalışmalarımızın sonucunda FETÖ üyelerine artık 'Schengen bölgesinden çıkmayın' talimatı verildi. 'Afrika'da da bazı ülkelerde dışarı çıkmayın' denildi. Yani FETÖ'yü hangi ülkelerin Avrupa'da, Schengen bölgesinde koruduğu ve Afrika'da hangi ülkeleri üs olarak seçtiğini açıkça görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, milletvekillerinin "Hangi ülkeler" sorusu üzerine ise şunları söyledi:

"Avrupa'da en çok hangi ülkeye gidiyorlar, bunları zaten sizler biliyorsunuz. Belli başlı Avrupa ülkeleri. Afrika'da da yine 4-5 tane ülke var. Bu ülkeleri kendilerine mesken tutmuşlardır. Bu ülkelerin nezdinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

FETÖ iltisaklı okullar hakkındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, bugüne kadar 15 ülkede bu okullar ve dil kurslarının faaliyetlerinin sonlandırıldığını, 7 ülkede Maarif Vakfına devredildiğini, 3 ülkede Maarif Vakfına devri konusunda mutabık kalındığını ve işlemlerin sürdüğünü ifade etti.

"İHTİSAS VE MESLEK MEMURLARININ YÜZDE 25'İ BAKANLIKTAN UZAKLAŞTIRILDI"

Dışişleri Bakanlığı'na da FETÖ'nün girdiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu konuda Bakanlıkta yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

"Bakanlığımızda ciddi bir temizlik yapıldı. Aşağı yukarı hem konsolosluk ihtisas memurlarımızın hem de meslek memurlarımızın yüzde 25'i Bakanlıktan uzaklaştırıldı. Bunların hepsi ciddi bulgu ve belgeler neticesinde gerçekleştirildi. Bakanlığımızda da bir komisyon oluşturduk. Tüm itirazlar dahil arkadaşlarımız titiz bir şekilde değerlendiriyor ki hatalar yapılmasın. Geri dönme oranına baktığımızda Bakanlığımızın hata yapmadığını, bize gelen bilgi ve belgeleri iyi değerlendirdiğini görüyoruz. En son yine birkaç gün önce bir misyonumuzdan bir FETÖ'ye iltisaklı olduğunu düşündüğümüz bir memurun da yine kaçtığını gördük ki onunla ilgili henüz bir yasal işlem yoktu."

Bir başka terör örgütü DEAŞ'la da mücadelenin sürdüğünü söyleyen Çavuşoğlu, DEAŞ'tan temizlenen alanlara Suriyelilerin dönmeye başladığını aktardı.

Çavuşoğlu, "Özellikle Fırat Kalkanı Operasyonu ile temizlenen alanlara, DEAŞ'tan alınan yerlere 70 binden fazla Türkiye'den Suriyelinin döndüğünü ama 150 bin Suriyelinin de Suriye içinde değişik şehirlerden buraya döndüğünü görüyoruz. Biraz buralar kalkındırılırsa ve yaşam koşulları iyileştirilse çok daha fazla kişinin hem Türkiye'den hem de diğer şehirlerden buraya geçeceğini görüyoruz." diye konuştu.

"ABD HATALARINI SÜRDÜRÜYOR"

DEAŞ'ın ideolojisiyle de mücadele edildiğini aktaran Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütü PYD/YPG ile iş birliğini tercih ettiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"ABD bu hatasını da sürdürüyor. Bu tercihin taktiksel gerekçeyle olduğunu söylüyorlar ama biz bu iddiayı kabul etmediğimizi kendilerine de söyledik. Irak'ta yapılan hataların Suriye'de tekrarlandığını görüyoruz. İki ülkenin istikrarı ve geleceği bizim için önemli. Dolayısıyla burada terör örgütleriyle değil gerçek Suriye halkıyla iş birliği yapılması ve siyasi çözüme odaklanması gerektiğini her platforma söylüyoruz.

YPG'nin bugüne kadar DEAŞ ile mücadele ettiği söyleniyordu fakat gördük ki YPG esasen DEAŞ ile mücadele için değil buraları ele geçirmek için ve bir terör kampı kurmak için çaba sarfediyor. Bu bölgede de DEAŞ ile çok yakın iş birliği içine girdiler. Bu ortaya çıktı. ABD başta olmak üzere koalisyonun içindeki bazı ülkeler de bunu inkar edemediler. Dolayısıyla terör örgütleri işine geldiği zaman iş birliği yapıyorlar, işine geldiği zaman çatışıyor ya da çatışıyor görünüyorlar. Terör örgütleriyle iş birliği yapmanın ne kadar riskli olduğunu anlatmaya devam edeceğiz."