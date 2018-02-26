Türkiye, Hocalı Katliamı'nı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Hocalı Katliamı'nın 26. yılı" vesilesiyle yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinde Hocalı şehrine düzenlenen saldırıda, kadın ve çocuklar dahil yüzlerce Azerbaycan vatandaşının katledildiği ve yaralandığı, binden fazla kişinin de esir alındığı hatırlatıldı.
Kayıpların akıbetinin bugüne kadar öğrenilemediği ifade edilen açıklamada, sivillere yöneltilen bu insanlık dışı saldırganlığın, tüm dünya kamuoyunun hafızasına kazındığı ve vicdanlarda derin yaralar açtığı vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bugün halen Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermenistan’ın işgali altındadır. Bir milyondan fazla Azerbaycanlı kendi ülkesinde mülteci olarak yaşamaktadır.
Türkiye olarak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin bundan 26 yıl önce Hocalı’da karşı karşıya kaldıkları hunharca saldırı ve katliamı her zaman kalbimizin en derinlerinde hissediyor, bu acıyı paylaşıyoruz. Bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz. Bu trajedide hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize en samimi başsağlığı dileklerimizi bir kez daha sunuyoruz."
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