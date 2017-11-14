Dışişleri'nden terör örgütü DEAŞ'lıların tahliyesi ile ilgili son dakika açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütleri DEAŞ ile PYD/YPG'nin Rakka'daki anlaşmasına ilişkin, "Söz konusu anlaşma, bir terör örgütüyle mücadelenin başka bir terör örgütüyle yürütülmesi halinde bu terör örgütlerinin eninde sonunda birbiriyle iş birliğine gideceği gerçeğinin yeni bir örneği olmuştur." açıklamasını yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Güçleri'nin, Rakka'nın DEAŞ terör örgütünden temizlenmesine yönelik harekat sürerken DEAŞ'la anlaşarak, çok sayıda DEAŞ'lı teröristi Rakka'dan tahliye etmesinin son derece vahim ve ibret verici bir gelişme olduğu" belirtildi.
"Terör Örgütü PYD/YPG’nin DEAŞ Mensubu Teröristlerin Rakka’dan Tahliye Edilmesi için DEAŞ’la Yaptığı Gizli Anlaşma Hk.
Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Güçleri”nin, Rakka’nın DEAŞ terör örgütünden temizlenmesine yönelik harekat sürerken DEAŞ’la anlaşarak, çok sayıda DEAŞ teröristini Rakka’dan tahliye etmesi, son derece vahim ve ibret verici bir gelişmedir.
Her vesileyle vurguladığımız gibi, PYD/YPG’nin Suriye’deki amacı DEAŞ’e karşı mücadele etmek değil, sahada gayrimeşru oldubittiler yaratmak, toprak işgal etmek ve buralarda demografik yapıyı değiştirmektir.
Sözkonusu anlaşma, bir terör örgütüyle mücadelenin başka bir terör örgütüyle yürütülmesi halinde bu terör örgütlerinin eninde sonunda birbiriyle işbirliğine gideceği gerçeğinin yeni bir örneği olmuştur.
DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve ABD Savunma Bakanlığı Sözcüleri tarafından konu hakkında yapılan açıklamalarda, sözkonusu anlaşmanın varlığının inkar edilmemesinden, tersine bu anlaşmaya “saygı duyulduğunun” görülmesinden de esef duyulmuştur."
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