Konuya ilişkin soru üzerine Aksoy, Astana'da imzalanan muhtıra uyarınca Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra vilayetlerinde ilan edilen gerginliği azaltma bölgesinde Suriye rejiminin sivilleri hedef alan saldırıları sonucunda onlarca masum insanın katledildiğine dikkati çekti.

Aksoy, "Bundan büyük üzüntü ve endişe duyuyoruz. Bu insanlık dışı saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırılar sahada şiddetin azaltılması ve krize siyasi bir çözüm bulunması yönünde Astana ve Cenevre'de yürütülen çabaları baltalamaktadır. Saldırıların derhal durdurulması için Astana mutabakatının diğer garantörlerine ve uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Suriye'deki Esed rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneybatısındaki Dera'ya önceki gün ve dün yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 54'e çıktı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, önceki gün rejim ve destekçilerinin saldırılarında Dera'da 34 sivilin öldüğünü, 25 sivilin yaralandığını belirtti. Dün de Misrefe beldesinde düzenlenen hava saldırısında 20 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgeleri arasında yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) 3 gün önce, Dera'da 750 bin kişinin hayatının tehlikede olduğu, 45 bin kişinin yerinden edildiği uyarısında bulunmuştu.