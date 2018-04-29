Sivas'ın Divriği ilçesinde 1982 yılında yapılan ve 25 yıl hizmet verdikten sonra Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla, koşulları iyi olmadığı gerekçesi ile 2007 yılında kapatılan Divriği K-1 Cezaevi, 10 yıl atıl halde kaldı. Divriği Hacı Bektaşi Veli Kültür, Tanıtma, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği girişimde bulunarak, eski cezaevini cemevi olarak kullanmak üzere kiralama talebinde bulundu. Yapılan başvurular uygun bulunarak eski cezaevi binası, geçen yıl 30 yıllığına derneğe kiralandı. Dernek, binayı cemevine uygun hale getirmek için tadilata başladı. İçerisinde toplantı salonu, cem odası, düğün salonu, morg, müze gibi bölümlerin yer alacağı cemevinin bitirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Divriği Hacı Bektaşi Veli Kültür, Tanıtma, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Mehmet Yıldırım, cezaevini atıl halde görünce, kiralama üzere Ankara'ya giderek Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak, Şehircilik ve Çevre Bakanlığı ve Anıtlar Yüksek Kurulu nezdinde girişimlerde bulunduklarını ve uzun süre yazışmalar yaptıklarını söyledi. İlk olarak 30 bin lira kira bedeli konulan cezaevini yıllık 14 bin 500 liraya 30 yıllığına kiraladıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle ded:
Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Tadilat için çok fazla yardım alamıyoruz. Sağ olsun belediyemiz elinden gelen yardımı bize yapıyor ama yeterli değil. Şu ana kadar aşağı yukarı 100 bin liranın üzerinde bir masraf oldu. Allah'a çok şükür şimdiye kadar bir borcumuz yok ama bundan sonrasında borçlanıyoruz. Sadece elektrik malzemesi 12 bin lira tuttu, İstanbul'dan getirttik. Çeşitli kurumlar bize çok destek verdiler ama zorlanıyoruz. Dışarıdan gelen kardeşlerimizden, Divriğili olan kardeşlerimizden buraya ellerini uzatmalarını istiyorum. 30 yıllığına bizim, 30 yıl sonra satışa çıksa da öncelik bizde olacak.
'ÇOK AMAÇLI OLACAK'
Cezaevinin içerisinde yapılan tadilatla çok amaçlı bir kullanım alanı ortaya çıkarılacağını belirten Yıldırım, Buralarda bizim toplantı salonumuz, cem yapma yerimiz, düğün salonumuz, Atatürk sergisi, Hacı Bektaş-ı Veli sergisi, Hz.Ali'yi anlatan eserler yer alacak. Bunun dışında hanımlarımız kermes düzenleyebilecek. Bahçemizde de gelen vatandaşlarımız için oturma yerleri olacak ve ayrıca gözleme ile çay, kahve servisi yapılacak. Bunların hepsi ücretsiz olacak. insanların gazetelerini ve kitaplarını alıp gelebilecekleri bir yerleşim düşünüyoruz. Kısmet olursa morg yapıldıktan sonra adak, can yemekleri, kurban yemekleri gibi bütün hizmetlerimizi burada vermek istiyoruz ifadelerini kullandı.
Eski cezaevinde iki koğuşun arasındaki duvarı yıkarak büyük bir cem odası yaptıklarını ifade eden Yıldırım Burada cem yapacağız, ibadetlerimizi gerçekleştireceğiz. Ayrıca mahkûmlara ait birçok elimizde malzeme var. Onları da sergileyeceğiz. Burada mahkûmlardan kalan her şeyi koyacağız o sergimizin içerisine. Çünkü bizden sonra gelen insanlar anlasın, görsün, bilsin burasının cezaevi olduğunu dedi.
Mahkûmların havalandırma boşlukları olarak kullandıkları alanları çocuk bahçesine dönüştüreceklerini ifade eden Yıldırım, mahkûmların yalnız tutulduğu hücrelerin de kaldırılacağını söyledi.
'TÜRKİYE'DE BAŞKA ÖRNEĞİ YOK'
Cemevi bittiğinde Türkiye'de bir ilk olacağını belirten Mehmet Yıldırım, Şimdiye kadar Türkiye'de böyle bir örnek yok. Bizim şu anda ilçemizde de cezaevinden cemevi olur mu diye tenkitler oldu. Ama biz bir azimle başladık. Allah'ın izniyle burasını da yapacağız. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızı da açılışa davet edeceğim. Cezaevinin cemevine dönüşmesinin Türkiye'de bir başka örneği yok diye konuştu. Yıldırım, tadilat için gerekli maddi desteğin sağlanması durumunda kısa sürede cemevini hizmete açmayı amaçladıklarını ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.