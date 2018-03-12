Diyanet İşleri Başkanı: Kadına dönüş şiddet söylemi rahmet dini İslam'dan referans bulamaz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın din adamlarını "kadınla ilgili dinde yeri olmayan içtihatlarda bulunmakla" suçlayan sözleri sonrası, bir basın toplantısı yaptı. Din adamlarına "İslam hakkında konuşurken dikkatli olmaları" uyarısında bulunan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve mazereti bulunmayan kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemin, rahmet ve esenlik dini olan İslam'dan referans bulması asla mümkün değildir"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Erdoğan, kadın ve çocuklar hakkında açıklamalarıyla rahatsızlık yaratan kişi ve vakıflara tepki göstermiş, "İslamın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar" demişti.

'İslam güncellenmeli' sözü tartışma yaratan Erdoğan, ertesi gün yaptığı açıklamada "dinde reform aramadıklarını" ama bazı din adamlarının "İslam'a getirdiği lekeyi görmezden gelmeyeceklerini" söylemişti.

"Kadına dönüş şiddet söylemi İslam'dan referans bulamaz"

Pazar günü bir açıklama da Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan geldi.

Bazı fıkıh hükümlerini yeniden gözden geçirmenin "dinde reform yapmak anlamına gelmediğini" söyleyen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bir yenilenme esasen İslam ilim geleneğinin de ilkelerini beklediği bir görevdir. Aksine bu davranış, İslam'ın evrensel hakikatlerini, onların özüne dokunmadan her çağa ve topluma aktarmak ve hayata ilahi bildirimler doğrultusunda rehberlik etmek demektir."

"Herkes, İslam hakkında konuşurken hak ve hakikate karşı sorumluluğun gereği dikkatli olmak, hesabı verilemeyecek kişisel, aceleci ve popülist söylemlerden kaçınmak zorundadır."

Erdoğan'ın eleştirisi kimlere?

Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği kişiler arasında, kadın ve çocuklar hakkında açıklamalarıyla rahatsızlık yaratan Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız da var.

Yıldız'ın "6 yaşında çocukla evlenilebilir", "Asansörde halvet yaşanabilir", "Allah kadına 'Vur' dediyse vardır bir hikmet" gibi ifadeleri ile kadınlara yaptığı 'erkeklerden dayak yedikleri için şükretmeleri' tavsiyesi tepki çekmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yılmaz hakkında kadınlara yönelik açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatırken, hükümet kanadından da Yıldız'ın açıklamalarına tepki gelmişti.

Başbakan Binali Yıldırım da Cuma günü Yıldız ile ilgili olarak "Deli saçması şeyler bunlar. Kadın ile erkek yan yana gelince burada tehlike oluşuyor diyenlerden endişe etmek gerekiyor. Kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

'İslam güncellenmeli' tartışmasına tepkiler neler?

- BBC

Erdoğan'ın daha sonra açıklık getirdiği 'İslam güncellenmeli' ifadesi, farklı görüşlere neden oldu.

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün Cuma namazı sonrası Ankara'da görüştüğü kaynaklardan bazıları, Erdoğan'a katılmadıklarını ve bu sözlerinin AKP tabanında tepki yarattığını söyledi.

Bazıları ise Erdoğan'ın bu sözleriyle kadınları korumayı niyetlediğini, İslam'a karşı bir tavır olarak algılamadıklarını dile getirdi.

Cuma namazı çıkışı sorduk: 'İslam güncellenmeli' tartışması için ne diyorsunuz?

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