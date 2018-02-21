Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından 3 bin Kur'an Kursu Öğreticisi, 6 bin İmam-Hatip ve 500 Müezzin-Kayyım olmak üzere toplam 9 bin 500 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuru yapan adaylardan DHBT puanlarına göre mülakata çağırılanlar, mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Diyanet mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İmamlık mülakat sonuçları tarihi belli oldu mu? İşte Diyanet mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı...

DİYANET İMAMLIK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığınca 9 bin 500 kişilik kontenjana personel alımı gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda personel olarak çalışmak isteyen vatandaşlar başvuruda bulundu ve başvuruda bulunan adaylardan bazıları DHBT puanlarına göre mülakata çağırıldı.

Adaylar şimdide mülakat sonuçlarını merakla bekliyor. Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir bilgi paylaşıldığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

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