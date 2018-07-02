Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geçtiğimiz gün duyurduğu 110 Murakıp alımı için başvurular başladı. Peki, Diyanet Murakıplık Sınavı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? 2018 Diyanet Murakıp alımı sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular, 2 - 16 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığın DİBBYS programı üzerinden alınacak.

Başvuru tarihlerinde DİBBYS (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) üzerinden başvurularını gerçekleştiren ve 23 Temmuz 2018 tarihinde DİBBYS üzerinden isimleri ilan edilen adayların ayrıca yazılı sınav için 28 Ağustos - 7 Eylül 2018 tarihlerinde ( aday.ankara.edu.tr ) adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınavın yazılı aşaması Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından yapılacaktır. Sınav ücreti 120,00 TL olup ASYM’ye ödenecek. Sınav ücreti ödemeleri adaylar tarafından sınav başvurusu esnasında kredi kartı ile yapılacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

T.C. Kimlik nolu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapm aya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlıkta en az 5 yıl görev yapmış olmak,

Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ’ nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ’ nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Başvuru yapılacak unvanda çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak.

SINAV NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak.

Yazılı sınav 29 Eylül 2018 tarihinde saat 14.00'da Ankara'da yapılacak. Yazılı sınav sonuçları 30 Ekim 2018 tarihinde ada.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecek.

Çoktan seçmeli yapılacak yazılı sınavda adaylara 50 soru yöneltilecek. Yazılı sınavda 70 ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacak.

Sözlü sınav nasıl olacak?

a) Kur’an - ı Kerim (25 puan),

b) Dini Bilgiler (25 puan),

c) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (30 puan),

d) Genel Kültür, genel yetenek, temsil kabiliyeti, ifade etme yeteneği (20).

Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek.

Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklar.

Adaylar; sözlü sınav giriş belgesi alma ve sözlü sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştirecekler.