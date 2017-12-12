Diyarbakır'da, geçen pazar gecesi ağabeyi Hilmi P.'yi tabancayla vurarak öldürüp, yengesi R.P.'yi de ağır yaralayarak kaçan, şizofreni hastası olduğu iddia edilen M.P., polis ekiplerince yakalandı.



DEHŞET EVİNDE NELER YAŞANDI?



DHA'nın haberine göre, olay, 10 Aralık gecesi merkez Sur ilçesinde eski Mardin yolunda meydana geldi. Evinde oturan 30 yaşındaki Hilmi P., şizofreni hastası olduğu iddia edilen 21 yaşındaki kardeşi M.P. tarafından tabancayla vuruldu. M.P., silah sesleri üzerine odaya giren 30 yaşındaki yengesi R.P.'yi de tabancayla vurularak yaralandı.



Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Hilmi P. olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan R.P. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Polis, evde yaptığı incelemenin ardından, kaçan M.P.'yi olaydan bir gün sonra yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyette sorguya alındı.

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