Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi birinci etapta bulunan bir kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Dumandan etkilenen 8 kişinin hastaneye kaldırıldığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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