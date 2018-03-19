Diyarbakır'da hain saldırı! 1'i asker 2 şehit

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker ile 1 sivil şehit oldu.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Topçular Karakolu'na giden sivil araca PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Saldırıda araçta bulunan bir uzman çavuş ile bir sivil şehit oldu.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

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